Почти 60 судоисполнителей и фискалов наказали за нарушения в налоговой сфере

Экономика, Налоги
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Прокуроры добились более 21 тыс. налоговых приказов, прекращено свыше 13 тыс. исполнительных производств.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В Генпрокуратуре Казахстана заявили о десятках тысяч нарушений в налоговой сфере, выявленных в деятельности фискальных органов. После вмешательства прокуроров отменены 21 тыс. незаконных налоговых приказов, наказаны десятки налоговиков и судоисполнителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК.

«Прокурорами прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей.

Следует отметить, что по Налоговому кодексу налоговые приказы могут быть вынесены при взыскании налоговой задолженности в размере более 1 МРП с налогоплательщика – физического лица, не являющегося предпринимателем.

Также они не могут выноситься в отношении умерших лиц, инвалидов, а также без вручения уведомления», – рассказали представители Генпрокуратуры.

Несмотря на это, отмечают прокуроры, в отношении указанной категории лиц органами государственных доходов выносились незаконные приказы, которые в последующем «порождали возбуждение исполнительных производств с принятием принудительных мер по взысканию задолженности».

«В результате после ареста счетов предприниматели должны были не только погасить задолженность, но и оплатить работу судебных исполнителей.

Например, в городе Алматы вынесен налоговый приказ о взыскании с ИП «H.» 430 тыс. тенге.

Судебный исполнитель наложил арест на банковский счет предпринимателя, что препятствовало его нормальной деятельности.

По акту прокуратуры налоговый приказ отменен, ограничительные меры сняты, а исполнительное производство прекращено», – сообщила пресс-служба ГП РК.

По данным надзорного органа, в целом по всей стране выявлено 23 тыс. подобных нарушений. В связи с этим Генпрокуратура направила в Правительство представление с конкретными рекомендациями.

«В итоге по акту надзора отменено более 21 тыс. налоговых приказов, прекращено свыше 13 тыс. исполнительных производств.

Комитет государственных доходов модернизировал свою информационную систему (ИС ИНИС) и теперь таких фактов больше не будет (приказы выносятся только в отношении физлиц).

Помимо этого, к дисциплинарной ответственности привлечено более 40 частных судебных исполнителя и 19 сотрудников налоговых органов, в том числе 6 руководителей», – констатировали прокуроры.

Также отмечается, что во всех территориальных подразделениями Комитета государственных доходов проведены разъяснительные семинары по вопросам вынесения налоговых приказов.

#казахстан #налоги #Генпрокуратура #бизнес #судоисполнитель

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