Почти половина регионов Казахстана отнесена к демографически стареющим территориям

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Это важный демографический индикатор, который показывает степень старения населения. Он рассчитывается как соотношение разности числа детей до 14 лет и людей возрастной группы старше 50 лет к численности граждан репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) на 100 человек. Положительное значение показатель принимает, когда доля несовершеннолетних больше, чем людей старшей группы, отрицательный — если наоборот.

В нашей стране индекс Биллетера рассчитывается специалистами Бюро национальной статистики АСПиР РК с 2019 года, и с того времени он имел только положительные значения. Однако с 2022 года индекс демонстрирует снижение. С 14,3 в 2021 году он упал до 12,8, а годом позже — до 11,6. По итогам 2023-го показатель был минимальным за последние несколько лет.

Ситуация сильно отличается по регионам. Из 20 административных территориальных единиц в 8 индекс Биллетера отрицательный. К ним относятся северные, восточные и некоторые центральные области. В глазах демографов это означает одно — в этих регионах идёт активный процесс старения населения. На карте видно: самые низкие отрицательные значения индекса зафиксированы в СКО (минус 32,9), ВКО (минус 29,5) и Костанайской области (минус 24,8). Стоит также отметить, что за 2023 год индекс Биллетера снизился по отношению к 2022 году во всех регионах страны.

Причин общего снижения этого демографического индикатора в Казахстане несколько. Это сокращение показателей смертности и одновременное снижение рождаемости как раз в 2022-2023 годах. Статистические данные БНС в динамике показывают, что в годы пандемии в Казахстане наблюдался беби-бум: численность родившихся в 2020 году выросла сразу на 6,1%, в 2021-м – ещё на 4,6% (тогда в республике родились свыше 446 тыс. малышей — рекордный показатель). Далее рождаемость вернулась к «докоронакризисному» уровню, а в прошлом году и вовсе сократилась до 388,4 тыс. человек. Этот показатель можно назвать минимальным за последние несколько лет.

В динамику смертности пандемия тоже внесла свои корректировки. В 2021 году в стране фиксировали самую высокую численность умерших — 182,4 тыс. человек. После завершения острого периода пандемии показатель смертности снизился и стал таким же, как до появления вируса в стране. В 2023-е ушли из жизни 130,7 тыс. казахстанцев. При этом лишь 62,3% из них были старше 63 лет.

Другой причиной демографических разрывов в возрастных категориях в некоторых регионах является миграционный отток населения из них. Ранее мы писали о том, что именно в северных и восточных регионах наблюдаются процессы как внешней миграции, так и внутренней. Миграционное сальдо в них отрицательное, то есть уезжает людей больше, чем приезжает.

Индекс Биллетера — это международный статистический индикатор, которым пользуются многие страны, чтобы оценить процессы старения нации. В Казахстане население считается относительно молодым, но демографическая нагрузка на работающих высока. Суммарная доля детей и пожилых в 2023 году составляла 42,8%. То есть фактически на трёх взрослых казахстанцев работоспособного возраста приходился два иждивенца.

В разбивке численности населения по возрастным группам видно, что за прошлый год в стране доля пенсионеров выросла с 11,4% до 11,8%. На начало 2024 года в РК насчитывалось 2,4 млн людей, вышедших на пенсию. В то же время сократился удельный вес в группе детей — с 31,2% до 31%. В абсолютных числах детей стало больше — их в стране 6,2 млн человек.

Важное примечание: мы приводим статистику по возрастным группам как дополнительную информацию. Методологически она отличается от расчётов, используемых для создания индекса Биллетера. Разница в возрастных границах. Индекс рассчитывается по категориям: репродуктивное население от 15 до 49 лет и все остальные. В разбивке по возрастам статистики учитывают три категории: от рождения до 15 лет, от 16 до 62 (60 лет среди женщин) и старше пенсионного возраста.

Чтобы понять, почему в северных и восточных регионах так сильно отличаются показатели старения, рассмотрим структуру численности населения по возрастным группам в трёх из них: Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. Их объединяет тренд: в структуре численности населения в этих областях растёт только пенсионная возрастная группа. Остальные категории — дети и работающие — сокращаются. Это свидетельствует о том, что не происходит естественного воспроизводства работоспособного населения.

При сравнении доли старшего поколения в этих областях с республиканским показателем видны значимые отличия. Самый высокий показатель доли пожилых в Восточно-Казахстанской области: почти 20%. В СКО доля пенсионеров тоже на несколько процентных пунктов выше, чем в среднем по республике — 19,4% против 11,8%.