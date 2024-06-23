Почти половина регионов Казахстана отнесена к демографически стареющим территориям

В Казахстане второй год подряд снижается индекс Биллетера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz
Это важный демографический индикатор, который показывает степень старения населения. Он рассчитывается как соотношение разности числа детей до 14 лет и людей возрастной группы старше 50 лет к численности граждан репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) на 100 человек. Положительное значение показатель принимает, когда доля несовершеннолетних больше, чем людей старшей группы, отрицательный — если наоборот.
В нашей стране индекс Биллетера рассчитывается специалистами Бюро национальной статистики АСПиР РК с 2019 года, и с того времени он имел только положительные значения. Однако с 2022 года индекс демонстрирует снижение. С 14,3 в 2021 году он упал до 12,8, а годом позже — до 11,6. По итогам 2023-го показатель был минимальным за последние несколько лет.
Ситуация сильно отличается по регионам. Из 20 административных территориальных единиц в 8 индекс Биллетера отрицательный. К ним относятся северные, восточные и некоторые центральные области. В глазах демографов это означает одно — в этих регионах идёт активный процесс старения населения. На карте видно: самые низкие отрицательные значения индекса зафиксированы в СКО (минус 32,9), ВКО (минус 29,5) и Костанайской области (минус 24,8). Стоит также отметить, что за 2023 год индекс Биллетера снизился по отношению к 2022 году во всех регионах страны.
Причин общего снижения этого демографического индикатора в Казахстане несколько. Это сокращение показателей смертности и одновременное снижение рождаемости как раз в 2022-2023 годах. Статистические данные БНС в динамике показывают, что в годы пандемии в Казахстане наблюдался беби-бум: численность родившихся в 2020 году выросла сразу на 6,1%, в 2021-м – ещё на 4,6% (тогда в республике родились свыше 446 тыс. малышей — рекордный показатель). Далее рождаемость вернулась к «докоронакризисному» уровню, а в прошлом году и вовсе сократилась до 388,4 тыс. человек. Этот показатель можно назвать минимальным за последние несколько лет.
В динамику смертности пандемия тоже внесла свои корректировки. В 2021 году в стране фиксировали самую высокую численность умерших — 182,4 тыс. человек. После завершения острого периода пандемии показатель смертности снизился и стал таким же, как до появления вируса в стране. В 2023-е ушли из жизни 130,7 тыс. казахстанцев. При этом лишь 62,3% из них были старше 63 лет.
Другой причиной демографических разрывов в возрастных категориях в некоторых регионах является миграционный отток населения из них. Ранее мы писали о том, что именно в северных и восточных регионах наблюдаются процессы как внешней миграции, так и внутренней. Миграционное сальдо в них отрицательное, то есть уезжает людей больше, чем приезжает.
Индекс Биллетера — это международный статистический индикатор, которым пользуются многие страны, чтобы оценить процессы старения нации. В Казахстане население считается относительно молодым, но демографическая нагрузка на работающих высока. Суммарная доля детей и пожилых в 2023 году составляла 42,8%. То есть фактически на трёх взрослых казахстанцев работоспособного возраста приходился два иждивенца.
В разбивке численности населения по возрастным группам видно, что за прошлый год в стране доля пенсионеров выросла с 11,4% до 11,8%. На начало 2024 года в РК насчитывалось 2,4 млн людей, вышедших на пенсию. В то же время сократился удельный вес в группе детей — с 31,2% до 31%. В абсолютных числах детей стало больше — их в стране 6,2 млн человек.
Важное примечание: мы приводим статистику по возрастным группам как дополнительную информацию. Методологически она отличается от расчётов, используемых для создания индекса Биллетера. Разница в возрастных границах. Индекс рассчитывается по категориям: репродуктивное население от 15 до 49 лет и все остальные. В разбивке по возрастам статистики учитывают три категории: от рождения до 15 лет, от 16 до 62 (60 лет среди женщин) и старше пенсионного возраста.
Чтобы понять, почему в северных и восточных регионах так сильно отличаются показатели старения, рассмотрим структуру численности населения по возрастным группам в трёх из них: Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. Их объединяет тренд: в структуре численности населения в этих областях растёт только пенсионная возрастная группа. Остальные категории — дети и работающие — сокращаются. Это свидетельствует о том, что не происходит естественного воспроизводства работоспособного населения.
При сравнении доли старшего поколения в этих областях с республиканским показателем видны значимые отличия. Самый высокий показатель доли пожилых в Восточно-Казахстанской области: почти 20%. В СКО доля пенсионеров тоже на несколько процентных пунктов выше, чем в среднем по республике — 19,4% против 11,8%.