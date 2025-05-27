Почти семь млн тенге недополучил бюджет Костаная из-за нерадивых землепользователей

Экономика
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Речь идет о предпринимателях, которые берут у государства землю в аренду, но по каким-то причинам забывают платить, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего почти за 1,5 последних года в областном центре выявлено 45 подобных фактов. Долги будут взыскивать через суд.

Есть и другой тип нарушителей договоров аренды – те, кто не соблюдает требований законодательства в сфере архитектурной и градостроительной деятельности. Зачастую это предприниматели, занимающиеся рекламной деятельностью. Установленные ими конструкции не соответствуют эстетическому виду города. С нежелающими модернизировать рекламные стойки расторгают договоры аренды. Такие письма «счастья» получили 19 землепользователей.

– В рамках досудебного урегулирования споров в адрес таких нарушителей направляются претензии с требованием устранения допущенных нарушений в установленный срок. В случае игнорирования требований претензии, материалы направляются в судебные органы для расторжения договоров аренды, а также демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций. Так, направлено 30 претензий в адрес рекламных агентств. Многие землепользователи обращаются в суд. За 1,5 года отдел земельных отношений принял участие в 19 процессах во всех судебных инстанциях, включая Верховный суд, из которых выиграл 11. По результатам проведенной работы, в государственную собственность возвращены 13 земельных участков, – рассказал руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Еще 88 костанайцев были оштрафованы на 6,3 млн тенге за использование земельных участков не по целевому назначению, а также самовольный захват земель госсобственности.

#земля #бюджет #Костанайская область

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