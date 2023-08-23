Поддержку новых проектов среднего бизнеса в южных регионах обсудили в Правительстве

Правительство, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов продолжил серию встреч с представителями среднего бизнеса республики. На мероприятии 23 августа обсуждены актуальные вопросы предпринимателей из Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Жетысуской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Открывая встречу, Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство нацелено на построение диверсифицированной экономики, основанной на развитом предпринимательстве, где средний бизнес будет одним из основных локомотивов.

«Деловая активность в южных регионах достаточно высокая, а по некоторым показателям они являются лидерами. Традиционно в данных областях развиты производство в сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности, а также торговля», – сказал он. 

Премьер-министр добавил, что по итогам 7 месяцев во всех четырех областях отмечается положительная динамика развития. В частности, наблюдается рост производства в обрабатывающей промышленности и АПК, увеличился объем строительных работ и инвестиций в основной капитал.

В рамках встречи были презентованы действующие проекты среднего бизнеса и планы по запуску новых предприятий. Среди них – строительство горно-обогатительного комбината по обработке вольфрамовых руд и крупного транспортно-логистического центра в Алматинской области, первого в РК завода по производству индустриальных аккумуляторных батарей полного цикла в Жетысуской области, новой молочной фабрики в Жамбылской области и ряд других. 

В ходе своих выступлений предприниматели подняли вопросы повышения доступности кредитования, субсидирования, строительства недостающих железных и автомобильных дорог, развития сельхозкооперации, соблюдения норм экологического законодательства и обеспечения равного доступа к крупным торговым сетям.

Озвучены конкретные предложения по поддержке металлургии, мясного и молочного скотоводства, птицеводства и хлопководства, а также по повышению эффективности СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». 

С подробными комментариями по каждому вопросу выступили руководители центральных государственных органов и акиматов представленных регионов. 

Как отметил премьер-министр, всесторонняя поддержка предпринимателей является важным приоритетом в работе Правительства. По итогам прошлого года количество субъектов малого и среднего бизнеса в республике увеличилось на 27%, а число занятых в этой сфере – на 18%, до 4,1 млн человек. В целом доля МСБ в ВВП страны выросла до 36,5%.

«Это в том числе результат ежедневной совместной работы по заслушиванию проблемных вопросов предпринимателей, по их постепенному, день за днем, решению. В этой части устранение оставшихся излишних требований к бизнесу даст дополнительный импульс его развитию», – сказал Алихан Смаилов. 

Он добавил, что на сегодняшний день рост экономики Казахстана ускорился до 4,8%, что является хорошим показателем. Вместе с тем Правительство продолжает реализацию соответствующих программ развития. 

«Цель у нас – экономический рывок от 7 до 10% роста, но для этого нам нужны доступные кредиты со стороны банков и решение насущных вопросов, которые поднимают предприниматели. Над всем этим мы работаем», – подчеркнул премьер-министр. 

Он также отметил, что в настоящее время при тесном взаимодействии с Нацпалатой «Атамекен» принимаются системные меры по созданию благоприятных условий для бизнеса. В частности, это касается сокращения избыточных требований и снижения административной нагрузки, автоматизации процедур госконтроля и надзора, упрощения и цифровизации налогового администрирования, государственных закупок и так далее. 

В заключение Алихан Смаилов потребовал от Аппарата Правительства, центральных госорганов и акиматов регионов обеспечить качественную проработку поднятых в ходе встречи вопросов и предложений, а также провести мониторинг решения проблем, озвученных в рамках предыдущих встреч со средним бизнесом. 

#Смаилов #экономика #премьер-министр #бизнес #МСБ

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