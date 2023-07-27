Подготовка к строительству многопрофильного медицинского комплекса с перинатальным центром стартовала в Сарыагаше
7
Любовь Доброта, Туркестанская область
Комплекс возведут по поручению Главы государства, озвученному во время рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в регион. Строительство комплекса будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, а вот разработка проектно-сметной документации проекта перинатального центра мощностью 150 коек и многопрофильной больницы на 150 коек финансируется из областного бюджета.