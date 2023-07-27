Подготовка к строительству многопрофильного медицинского комплекса с перинатальным центром стартовала в Сарыагаше

Экономика
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Любовь Доброта, Туркестанская область

Комплекс возведут по поручению Главы государства, озвученному во время рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в регион. Строительство комплекса будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, а вот разработка проектно-сметной документации проекта перинатального центра мощностью 150 коек и многопрофильной больницы на 150 коек финансируется из областного бюджета.

Общая площадь здания – 57 576 кв. м. Комплекс также включает поликлинику, административное здание и общежитие на 50 мест, предназначенное для проживания врачей.

Для реализации проекта уже заключен договор с единым оператором в области здравоохранения – НАО «Turar Healthcare» по третьей очереди проекта – согласованию планировки земельного участка и перечня медицинского оборудования, эскизного проекта и технологических разделов.

Под строительство лечебного учреждения выделен земельный участок площадью 10,5 га. На специальном заседании по реализации проекта аким Туркес­танской области Дархан Сатыбал­ды поручил решить вопросы обеспечения объекта необходимой инфраструктурой, включая энерго-, газо- и водоснабжение, систему канализации.

Открытие этого многопрофильного комплекса позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь населению Келесского, Жетысайского, Макта­аральского и Шардаринского районов, суммарная чис­ленность населения которых сос­тавляет порядка 1 млн человек. К тому же Сарыагашский район лидирует в целом по стране по демографическому росту.

#строительство #бюджет #комплекс #Сарыагаш #перинатальный центр

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