Подходы к проекту нового Налогового кодекса обсудили в Мажилисе

Мажилис, Экономика, Налоги
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В Комитете по финансам и бюджету Мажилиса состоялось предварительное обсуждение подходов к разрабатываемому Правительством проекту нового Налогового кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента Казахстана.

Фото С. Майлыбаева, пресс-служба Мажилиса

В заседании приняли участие депутаты, представители Правительства, уполномоченный по защие прав предпринимателей, представители НПП «Атамекен», отраслевых ассоциаций и независимые эксперты.

В своем выступлении председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Мади Такиев отметил, что за прошедшие годы была проведена большая совместная работа по совершенствованию налогового законодательства, обеспечению его стабильности.

Глава комитета акцентировал внимание участников заседания на прошлогоднем поручении главы государства о разработке долгосрочной концепции налоговой политики и нового Налогового кодекса, который должен обеспечить справедливое налогообложение, увеличение поступлений в бюджет страны и придать развитию субъектов малого и среднего бизнеса новый импульс.

Мади Такиев призвал Правительство и бизнес-сообщество активизировать совместную работу по разработке проекта нового Налогового кодекса, чтобы прийти к единому мнению по спорным вопросам. И для обеспечения независимого обсуждения отдельных направлений налоговой политики и других вопросов депутат предложил использовать в том числе площадку Мажилиса.

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков рассказал депутатам об основных подходах, которые будут применены при написании проекта кодекса.

В первую очередь, речь идет об увеличении собираемости налогов и платежей в бюджет. То есть акцент будет сделан на стимулирование бизнеса к расширению налогооблагаемой базы. Налоговые льготы будут направлены на получение реального мультипликативного эффекта.

Во-вторых, акцент делается на перенос нагрузки на более высокодоходные отрасли и усиление отдачи от богатых слоев населения. По мнению разработчиков, это обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки.

И в-третьих, необходимо будет предусмотреть соответствие проекта международной практике. Предлагается имплементация международной практики налогообложения доходов, в том числе нерезидентов, а также распределения нагрузки по отраслям.

Другим новшеством является то, что министерство предлагает новый Налоговый кодекс принять без закона о введении его в действие.

По словам Тимура Жаксылыкова, наличие отдельного закона о введении, который содержит переходные положения и временные нормы, создало множество вопросов по юридической технике. При этом новый Налоговый кодекс планируется ввести в действие с 2025 года.

«Министерство национальной экономики проводит комплексную работу совместно с общественностью и привлечением широкого круга экспертов и представителей бизнес-сообщества. В итоге все это должно коррелироваться с задачей по формированию понятной, предсказуемой и прозрачной налоговой системы», – сообщил Тимур Жаксылыков.

Позицию Министерства финансов по разрабатываемому проекту высказал заместитель министра Ержан Биржанов.

По словам вице-министра, проводится работа по пересмотру подходов к налоговому администрированию, обеспечению максимально возможной цифровизации налогового контроля.

Министерство финансов планирует обновление регистрационных действий, представление налоговой отчетности, реформирование специальных налоговых режимов и администрирование электронной торговли, разработку новой модели управления налоговыми рисками, пересмотр камерального контроля, налоговых проверок, горизонтального мониторинга и принудительного взимания задолженности.

При этом Ержан Биржанов подчеркнул, что это только первый блок предложений по модернизации налогового администрирования, и работа над совершенствованием всех процессов будет продолжена. 

В развитие темы в отношении предлагаемой Правительством новой налоговой политики выступили и другие участники обсуждения.

По мнению заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Тимура Жаркенова, итоговой целью нового Налогового кодекса должен быть существенный пересмотр ролей государства и бизнеса, в результате чего баланс между интересами налогоплательщиков и государственного бюджета должен обеспечиваться через создание регулятивно-стимулирующей системы налогообложения и сервисно-ориентированной налоговой службы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов отметил, что новый Налоговый кодекс должен быть направлен на решение накопившихся структурных проблем, таких как низкая собираемость налогов, высокая концентрация налогоплательщиков, несбалансированность бюджета, теневая экономика, неформальная занятость. Исходя из имеющихся проблем, новый Налоговый кодекс должен быть направлен на решение двух больших задач – обеспечение бюджетной устойчивости и несложную уплату налогов за счет поэтапной отмены форм налоговой отчетности и перехода к сервисной налоговой службе.

В ходе заседания участники заседания обменялись мнениями по наиболее острым и обсуждаемым в обществе вопросам налогообложения, налогового администрирования.

Депутаты комитета изложили свое видение совершенствования налоговой политики. Конечно, не обошлось без критики со стороны представителей бизнеса действующего налогового законодательства.

В Парламент проект нового Налогового кодекса Правительство планирует внести в декабре 2023 года.

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