Подходы по развитию бизнеса рассмотрели в правительстве

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам развития бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Отмечается, что одним из приоритетных направлений экономической политики правительства является создание благоприятного делового климата, достижение которого невозможно без конструктивного диалога с бизнесом.

Для улучшения делового климата в стране рассмотрены ряд предложений по развитию предпринимательства.

В частности, это меры по защите бизнеса от необоснованного вмешательства госорганов в виде приостановления банковских операций, ограничения распоряжением имущества.

Также были рассмотрены подходы по поддержке молодежного предпринимательства в сфере креативной экономики, усилению кадрового потенциала бизнеса в сельской местности, снижению налогового бремени и другие.

Для поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей рассмотрены меры по пересмотру системы субсидирования.

По итогам обсуждения Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» разработать План мероприятий по реализации мер по развитию бизнеса.