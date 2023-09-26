Подходы по развитию бизнеса рассмотрели в правительстве

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам развития бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений экономической политики правительства является создание благоприятного делового климата, достижение которого невозможно без конструктивного диалога с бизнесом.
Для улучшения делового климата в стране рассмотрены ряд предложений по развитию предпринимательства.
В частности, это меры по защите бизнеса от необоснованного вмешательства госорганов в виде приостановления банковских операций, ограничения распоряжением имущества.
Также были рассмотрены подходы по поддержке молодежного предпринимательства в сфере креативной экономики, усилению кадрового потенциала бизнеса в сельской местности, снижению налогового бремени и другие.
Для поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей рассмотрены меры по пересмотру системы субсидирования.
По итогам обсуждения Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» разработать План мероприятий по реализации мер по развитию бизнеса.