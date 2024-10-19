Подведены итоги сельскохозяйственного года

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Три тысячи тонн сельхозпродукции за день проведения Agrofest Túrkistan 2024 раскупили жители областного центра

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Это еще раз подтвердило востребованность плодов труда земледельцев и животноводов региона, представленных на этой крупной ярмарке.

– Казыгуртскую колбасу и мясо прикупила, – охотно показывает покупки Зарифа Ташпулатова. – «Молочка», конечно же, тюлькубасская. Вкуснее ее никогда не пробовала. Перцы, томаты и лук – сайрамские. Яблоки и виноград – из ­Сарыагашского района. Не смогла пройти мимо шардаринской рыбы. Ах да, чуть не забыла... Еще тут курт из Сузака. Сейчас все это отнесу в машину и вернусь за макта­аральскими дынями и арбузами.

Дары юга очень востребованы, и это хорошо видно по покупательской активности.

Здесь же, на площади перед туристическим комплексом «Керуен сарай», организовали выставку племенного скота и новейшей сельскохозяйственной техники. Такие полевые машины закупают аграрии, чтобы пахать и сеять, используя современное навесное оборудование.

Льготная лизинговая программа АО «КазАгроФинанс» позволила фермерам за 9 месяцев приобрес­ти 1 603 единицы сельхозтехники, тем самым на 6,3% обновив парк сельхозтехники.

Приобретают новую технику и коммунальные предприятия, услугами которых пользуются сельскохозяйственные формирования. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, посетивший выставку, торжественно передал закупленные за счет областной казны специализированные машины предприятиям «Туран су» и «Ветеринарная служба».

Поздравляя тружеников региона, аким отметил их вклад в развитие агропромышленного комплекса области. Дархан Сатыбалды подчеркнул, что успех областного агропромышленного комплекса напрямую влияет на благосостояние населения, и поблагодарил работников полей и ферм за их труд.

Тюлькубасская молочка - стала настоящим брендом

Он также отметил, что Туркес­танская область занимает лидирующие позиции в развитии сельского хозяйства в Казахстане.

– Высокий уровень благосос­тояния населения тесно связан с развитием АПК, – подчеркнул Дархан Сатыбалды. – Благодаря вашему труду агропромышленный комплекс области стабильно развивается. Регион производит 14 процентов от общего объема продукции сельского хозяйства. Как отметил Глава государства, «без развития сельского хозяйства невозможно построить конкурентоспособную экономику». В этом контексте, ориентируясь на внедрение положительного опыта соседних государств – Узбекистана, Китая, Турции, мы строим масштабные планы и намечаем высокие рубежи.

За девять месяцев текущего года в регионе произведено продукции на сумму 747 млрд тенге. В этой связи аким облас­ти поблагодарил аграриев за добросовестный труд, наградив группу тружеников полей ме­далью «Еңбек ардагері» Министерства сельского хозяйства, а также нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства».

Награды получили лучшие. Отмечены районы, достигшие высоких показателей в развитии сельского хозяйства и привлечении инвестиций. Среди награжденных – руководитель фермерского хозяйства «Баба-ата» из Сузакского района Сауле Калдыбекова. Хозяйство объединяет паи нескольких землевладельцев и специализируется на выращивании зерновых колосовых. В нынешнем году на богаре удалось собрать до 18 цент­неров зерна с гектара, что считается очень хорошим показателем.

На площадке Agrofest Túrkistan 2024 были озвучены также итоги соревнования среди районов и городов области. Первое место за развитие перерабатывающей отрасли по праву присуждено акимату Сайрамского района, где объем валовой продукции достиг 108,7 млрд тенге. Второе место досталось труженикам Казы­гуртского райо­на, третье – жетысайцам, специализирующимся на возделывании хлопчатника.

В районе, где имеется около 80 тыс. гектаров орошаемых земель и работает почти 10 тыс. крестьянских хозяйств, в этом году было посеяно чуть больше 40 тыс. гектаров хлопчатника.

Сезон сбора хлопкового урожая находится в самом разгаре. Сырец хлопкоробы везут на приемные пункты, которых в районе 53.

С начала осеннего сбора урожая собрано в бунты и складировано более 50 тыс. тонн хлопкового сырья. Сейчас перерабатывающие предприятия закупают его по 200 тенге за кило. Хлопководы считают, что этого недостаточно для того, чтобы покрыть все расходы и отложить деньги на развитие хозяйства. И надеются, что по мере продвижения уборки хлопка цены на него возрастут.

Для обеспечения законности финансовых операций между перерабатывающими заводами и фермерами разработана специальная форма контракта.

Каждый район поставил юрту, приглашая гостей фестиваля отведать угощение

Изменить ситуацию с повышением закупочной цены на сырец здесь рассчитывают при помощи развития хлопкового кластера. Глубокая переработка увеличит добавленную стоимость, и тогда доходы хлопкоробов не будут столь тесно зависеть от мирового спроса и цен на Ливерпульской бирже, как это происходит сейчас. Пока же только 18% хлопковолокна перерабатывается на отечественных предприятиях, остальной объем отправляется в другие страны.

Кроме создания кластера по переработке хлопка, регион рассчитывает на формирование мясного кластера на основе австралийского опыта, развитие шелководства, увеличение сети субтропических тепличных хозяйств, повышение конкурентоспособности перерабатывающей отрасли.

В ближайшие пять лет планируется увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 2,2 раза. Инвестиции в основной капитал АПК уже возросли в 1,6 раза и составили 148 млрд тенге. Объем переработки достиг 94 млрд тенге.

По экспорту мяса область является лидером в стране.

В нынешнем году в области приняты комплексные меры по повышению потенциала аграрного сектора. Одно из важных направлений – внедрение водосберегающих технологий, площадь под которые предполагается довести до 150 тыс. га. На 17 тыс. га уже практикуются капельное орошение и полив дождевальными установками.

Государство субсидирует 80% расходов на внедрение водосберегающих технологий, чтобы мотивировать земледельцев. Для повышения доступности современных технологий в регио­не запущено три предприятия по выпуску поливочных машин.

Опыт показывает, что использование современных технологий орошения позволяет получить урожай в 60 центнеров с гектара. В этом году капельное орошение внедрено на 2 тыс. га.

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Хлопкоробам настоятельно рекомендуют переходить на ресурсосберегающие технологии. В помощь им – строительство и проведение капитального ремонта водных объектов. Он ведется в том числе за счет привлечения средств Исламского банка развития.

Сумма финансирования на первом этапе составит 73,6 млрд тенге. Будет реализовано 14 проектов. Строительные работы нач­нутся в 2025 году. В результате 166 км каналов облицуют бетоном, что улучшит обеспечение поливной водой и расширит площадь орошаемых земель на 53,3 тыс. га.

В том же Жетысайском районе из 380 вертикальных дренажных скважин в рабочем состоянии находится всего 170. Восстановление 210 ведется с прошлого года при финансовой поддерж­ке Исламского банка развития. Восстановить водоотводы и обеспечить бесперебойное электроснабжение скважин обещают в 2026 году.

На второй этап проекта сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Он включает 23 объекта.

Их ориентировочная стоимость – 120 млрд тенге. Кроме того, 11 водных объектов из коммунальной собственности будут переданы на баланс республиканского учреждения «Казводхоз», что позволит профинансировать их ремонт и улучшить состояние.