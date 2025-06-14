Поэзия и наука у подножия Алтая

Культура
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В Катон-Карагайском районе прошли республиканская конференция и фестиваль, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

В одном из самых живописных уголков Восточного Казахстана — у подножия Алтая, в Катон-Карагайском районе — прошли ежегодные национальные культурные мероприятия: республиканская научно-практическая конференция «Ұлттық рух жыршысы» и поэтический фестиваль «Төр Алтай Қалиханы мен Дидахметін жырлайды».

Мероприятия собрали не только литераторов, учёных и молодёжь, но и почётных гостей — известных представителей творческой интеллигенции, политиков, предпринимателей, родных и соратников писателей, внёсших значимый вклад в развитие отечественной культуры. Участники обсудили творческое наследие выдающихся писателей и осмыслили их вклад в развитие национальной литературы и духовности.

С приветственными речами к участникам обратились руководитель отдела внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов и депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

В рамках конференции прозвучали доклады доктора филологических наук Кулбека Ергобека, писателя Нурдаулета Акыша, профессора Гаухар Балтабаевой и других известных исследователей.

Зрители также увидели театрализованную постановку, музыкальные выступления и видеоработы о писателях.

На выставке были представлены книги, архивные фотографии и лучшие работы республиканского конкурса художников. Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей.

Поэтический фестиваль, прошедший на открытом воздухе близ села Топкаин, стал настоящим торжеством казахского слова. Он прошёл в рамках международного музыкального фестиваля «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі».

С приветственным словом к участникам обратился аким ВКО Нурымбет Сактаганов. Затем перед гостями выступили признанные казахстанские поэты — Дәулет Телманов, Қалқаман Сарин, Әскерхан Ақтай, Ерлан Жүніс, Бақытжан Райыс, Бауыржан Игілік, Естай Жаңабай, Олжас Керейхан, Оразай Жеңісұлы, Мерей Қарт, Қызырбек Дүргінбайұлы, Серікзат Дүйсенғазы, Құмар Зиятхан, Мұратқан Кенжехан и Дана Исағұлқызы.

Их поэтические произведения были посвящены памяти выдающихся писателей и красоте родного Алтая — символа духовности, величия и тюркской идентичности.

Фестиваль украсили выступления этно- и фольклорных ансамблей «Алтай», «Барқытбел», «An.Sal.Dar», «Назқоңыр», «Дарабоз», а также исполнителей Нұргүл Қабдоллаевой, Халықа Хамита и Жаухаз Бабахановой.

Финалом вечера стала церемония награждения, в которой приняли участие известные общественные деятели и представители Союза писателей Казахстана.

Стоит отметить, что мероприятия стали настоящим праздником казахской поэзии, культуры и национальной памяти, объединившим прошлое и настоящее у подножия великого Алтая.

#ВКО #фестиваль #поэзия

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