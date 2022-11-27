Полиция прокомментировала митинг в столице

В Астане предотвращен несанкционированный митинг, передает Kazpravda со ссылкой на polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

26 ноября вечером в одном из ночных клубов Астаны было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.

Как сообщили в полиции организатор, сообщив собравшимся заведомо ложную информацию, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей.

В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры.

На требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок.

В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам.

В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка.