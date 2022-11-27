Полиция прокомментировала митинг в столице

Происшествия

В Астане предотвращен несанкционированный митинг, передает Kazpravda со ссылкой на polisia.kz.    

Фото: Kazpravda.kz

26 ноября вечером в одном из ночных клубов Астаны было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. 

Как сообщили в полиции организатор, сообщив собравшимся заведомо ложную информацию, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. 

В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры.

На требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок. 

В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам. 

В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка.

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