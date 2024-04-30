Половодье уносит доходы, оставляя долги по кредитам

Общество
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Андрей Кратенко

От паводков в Северном Казахстане пострадало почти 100 предприятий, но ущерб они смогут подсчитать не раньше, чем сойдет вода.

фото Палаты предпринимателей СКО (Затопленная ферма)

По данным палаты предпринимателей СКО, в списке пострадавших числятся 95 субъектов бизнеса, 70 из которых находятся в Петропавловске, еще 25 – в Кызылжарском районе.

– Список растет, – отметил заместитель директора палаты Женис Казиев. – От паводка пострадали магазины, оптовые точки, производители мебели, сельхозпроизводители, СТО, шиномонтажные мастерские и многие другие. В мае начнут действовать «Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года». В этой связи началась работа по формированию комиссий, которым предстоит определить суммы компенсаций.

В качестве примера Женис Казиев привел ТОО «Инкубаторий № 1» в селе Прибрежном Кызылжарского района. На момент подтопления на территории ТОО находилось 3 000 суточных цыплят-бройлеров, 143 600 инкубационных яиц мясного кросса от двух поставщиков и 36 тыс. инкубационных яиц кур-несушек. Ущерб предприятия насчитывает более 38,6 млн тенге.

– Если учесть, что пострадала материально-техническая база предприятия, то ущерб составит много больше – более 300 миллионов тенге, – отметил Женис Казиев.

Большинство предпринимателей потеряли не только товар и оборудование, но и постоянный доход, а значит, они лишились возможности зарабатывать и платить по кредитным обязательствам. Без работы и постоянного дохода остались и их сотрудники, у которых тоже имеются свои кредитные обязательства.

Списки субъектов предпринимательства, пострадавших от паводка, формируют акиматы Петропавловска и районов.

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