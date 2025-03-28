Пора рассадная

Что посеешь

Традиционно в конце марта стартует дачный сезон в Павлодаре – да, о поездке на участки многие еще только мечтают, но вот приготовления идут полным ходом. Главная тема – семена и рассада. Первыми горожане, соскучившиеся за зиму по своим шести соткам, сеют некоторые цветы, а главное – баклажаны и перцы. Потом пойдет очередь помидоров, капусты, зелени. Но уже сейчас в дачных WhatsApp-чатах – бурное оживление, тема номер один – семена.

Крупные сообщества любителей дачи, а в таких чатах собираются до тысячи человек, пару последних лет объединились не только для обмена опытом, но и для совместных закупок. О профессиональных семенах, из которых выращивают свою продукцию агропредприятия, огородники, конечно же, знают давно, но вот приобретать стали относительно недавно. Самые активные и пробивные нашли фирмы, которые доставляют в Казахстан профессиональные семена из Голландии, Японии, Польши и других стран, и договорились о закупках. Упаковки лучших сортов овощей, зелени, бахчевых стоят недешево – во-первых, это элитные семена, во-вторых, в одной пачке от 500 до 5 000 семян. Какому дачнику нужно столько? Ну а в складчину осилить – вполне по силам. Берут по 10–20–30 семян, которые выходят по стоимости почти так же, как если бы покупали обычные пачки в садовых магазинах. Но качество ведь несравненно лучше!

Описывать схему совместного закупа смысла нет – для администратора, конечно, большой труд – составить таблицы, не забыть ни одного заказа, но не это главное. Важнее – радость дачника от того, что удалось достать отличные огурцы, уникальные помидоры, ультраранние арбузы и дыни, невероятно сладкую кукурузу, огромный лук, всесезонную редиску, которую можно сохранить до нового года, и много еще чего интересного.

– Такой посевной материал обладает лучшей всхожестью, растения вырастают крепкие и менее болезненные, – разъясняет преимущества для новичков, вступивших в WhatsApp-чат, администратор Раиса Константиновна. – Чаще всего мы закупаем ценные гибриды, которые, помимо вкусовых качеств, обладают большей урожайнос­тью и устойчивостью к самым распространенным болезням. Помимо прочего, профессио­нальные семена обработаны специальными препаратами, инсектицидами и фунгицидами, есть специальный пленочный слой, который защищает семена от почвенных патогенов. Вспомните, какие семена мы собираем со своих помидоров осенью – они же все разные, а здесь в пачке будет тысяча семечек, все как на подбор – полновесные, жирненькие, что любо-дорого пересчитать. А какая прелесть дражированная редиска – никакой головной боли с посевом. А пеллетированный салат «Айс­берг»: его малюсенькое семечко покрыто специальной глиной, получается горошина, которую мы поштучно сеем, а не щепоткой. Ну а что уж говорить о калибре моркови: например, сорт «Кумбре» – семечко 2–2,2 миллиметра. Для моркови это шикарный показатель. Традиционно семена у нее чуть больше миллиметра, их сложно сеять редко, поэтому всходы обязательно прореживаются, чтобы получить ровную, крупную морковь. Профессио­нальные семена облегчат нам труд, и главное – мы вырастим невероятно сладкий овощ.

Доверяй, но проверяй

Но если вы думаете, что одни лишь профессиональные семена обеспечат вам богатый урожай, то это глубокое заблуждение. В павлодарских квартирах рассадная пора в самом разгаре. А значит, садоводы-любители делятся друг с другом своим опытом, который, к слову, не всегда положительный.

– В этом году впервые по рекомендации приобрела грунт для рассады у одной павлодарской фирмы, которая занимается овощами, – готовый, уже смешанный. Думала облегчить себе задачу, но прогадала. Первыми мы сеем баклажаны и перцы, а еще мою любимую петунию. Так вот в новом грунте не взошло ничего – абсолютно. Начала обсуждать проблему в сообщест­ве, и оказалось, что я не одна такая, – сетует Галия-апай. – Сам производитель грунта в шоке, потому что пока не может разобраться с причиной – то ли песка переборщили, то ли биогумуса, но земля стала слишком тяжелой и плотной – росточки проклюнуться не могут. Все мои профессиональные семена, на которые я потратила не одну тысячу, пропали. Но главное – я упустила время, ведь баклажаны сеять уже поздно – они долго всходят, нарастают. Благо виновник этой ситуации по­обещал всем, кто купил у него почвогрунт, возместить потерянную рассаду – в своем хозяйстве он сеет много и перца, и баклажанов.

Впереди у павлодарских дачников массовый посев помидоров. С учетом северного климата рассаду на огороды здесь переносят в конце мая или даже начале июня, если на участке нет тепличек и парников, а потому томаты сеют в первой половине апреля.

– Сейчас вспоминаю свои дачные дела лет 30 назад и удивляюсь, как мы вообще добивались всходов. Землю еще с осени готовили – обычную дачную, потом ее весной проливали кипятком, раствором марганцовки, вози­лись с ней, как с писаной торбой, чтобы взошло как можно больше семян, – делится своим опытом пенсионерка Любовь Коломина. – А нынче заходишь в садовый магазин и теряешься с выбором грунта. Их десятки для разных целей. Есть даже брикеты прессованного торфа – просто добавь воды. Заливаешь кипятком, и торфяной субстрат набухнет. Но питания для рассады в таком торфе хватит только до периода пикировки. Я вывела для себя идеальный рецепт грунта для рассады: 10 литров обычного покупного почвогрунта (дачную землю давно не набираю, ведь ее нужно обрабатывать от возможных вредителей и болезней), 4–5 литров сухого биогумуса (это органическое удобрение, продукт переработки органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями), плюс разрыхлителя 20 процентов от общей массы – перлит, вермикулит, кокосовый субстрат. Все тщательно перемешиваю, получаю рыхлую воздухопроницаемую почвосмесь – и можно сеять. Вкупе с качественными семенами – профессиональными или собранными мною – получаю отличный результат. Ну и не забывайте при посеве уплотнять верхний слой грунта, чтобы петелька ростка потом могла снять с себя сухую оболочку семечки.

Да будет свет!

Всходы – самое начало. Ведь вырастить крепкую рассаду – это настоящее искусство. Часто рассада вытягивается и получается худой, может даже полечь. Первая причина этого – нехватка света. Если в квартире нет большого солнечного подоконника, то приходится использовать фитолампы или же сеять овощи и цветы позже, когда световой день станет длиннее. Опытные огородники отмечают, что еще один момент, который может «потянуть» рассаду, – это слишком высокая температура: днем ей комфортно примерно при 20 градусах, ночью – при 12–15. Ну а третий фактор – питание.

– Начинающие садоводы могут поторопиться подкормить свою рассаду – как только видят всходы, и это будет большой ошибкой, – говорит владелица дачного магазина «Биосад» ­Евгения Варава. – Все-таки лучше заправить грунт органикой, и этого вполне хватит. А уже если земля бедненькая, то первая подкормка все равно должна быть не раньше, чем после сформирования двух-трех нас­тоящих листов. И это должны быть мягкие удобрения именно для рассады, где фосфора и калия больше, чем азота, потому что азотными удобрениями мы провоцируем активный рост стебля в ущерб корням. Если же рассада все же начала сильно вытягиваться, лучше подкормить ее кальциевым удоб­рением, что укрепляет ткани растений. К тому же я всегда напоминаю проверенное правило: на учас­ток лучше высаживать чуть недоросшую, чем переросшую рассаду – она больше болеет, дольше приживается.

Ну, до высадки еще далеко, хотя эти два месяца пролетят незаметно. Весна в северный Павлодар приходит со скрипом, и солнечный день порой моментально сменяется хмурым облачным. Так что подсветка – привычное дело для дачников. Сейчас вечером по городу пройдись – чуть ли не в каждой многоэтажке увидишь окно, светящееся малиновым цветом, именно так выглядят популярные фитолампы. Однако доверяют им не все. Например, Евгений Афанасьев, ныне пенсионер, а в прошлом учитель физики, такой подход называет ошибочным.

– Если организовывать подсветку по науке, как говорится, тогда первое, что нужно запомнить нашим дачникам, – лампа для рассады должна быть полноспектральной, а не розово-сиреневой, ведь солнечный свет – это полный спектр. Так что я называю эти розовые рассадные лампы чистым маркетингом, – подчеркивает Евгений Дмитрие­вич. – Итак, при выборе ламп нужно смотреть на три основных параметра: мощность – сколько ватт, световая температура – сколько кельвинов, цена. Я считаю, что для полноценного развития рас­тений мощность ламп нужна в районе 70 ватт на один метр длины. То есть если ваша лампа 50 сантиметров, то мощнос­ти хватит и в 35 ватт. Конечно, бывают и десятиватки, тогда из них нужно целую батарею выстраивать. Ну и из моего опыта общения с единомышленниками по дачному увлечению могу сказать – на световую температуру вообще единицы смотрят. А ведь это очень важный параметр. Измеряется он в кельвинах: бывает 3 000 К, 4 000 К, 5 000 К, 6 000 К. Чем выше, тем больше синего спектра, свет будет белее. Так вот низкая световая температура способствует цветению и созреванию плодов, а высокая – наращиванию зеленой массы. Я выбрал универсальные лампы, где средняя световая температура – 4 000–5 000 К. А вот теперь самое неприятное – это цена. К сожалению, такие лампы стоят не несколько тысяч, а скорее десятки тысяч тенге. Диапазон тоже разнится от характеристик и производителя, но вилка в любом случае будет от 15 до

45 тысяч тенге. Благо это вещь, которая покупается не на один сезон.

Признаться, не все дачники-энтузиасты готовы тратить столько средств на организацию подсветки, тем более что садоводческим традициям в Павлодаре не один десяток лет, и справлялись же без нее прежде. Впрочем, все опытные огородники подчеркивают: куда важнее соблюсти баланс между свое­временностью каждого этапа, качеством семян, температурой в помещении, составом грунта и обилием света. И главное – соединить все это интересом и любовью, тогда все будет в дачных делах идти своей чередой.