Последствия разрушительного землетрясения показали в Марокко с воздуха

В Марокко показали последствия землетрясения с воздуха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: kazpravda.kz

На кадрах с квадрокоптера разрушенные дома в горных поселениях, передает телеканал «Известия». Землетрясение повредило или уничтожило 50 тыс. домов.

Власти Марокко предоставят прямую финансовую помощь пострадавшим. Все семьи, потерявшие имущество, получат по $2,9 тыс. Владельцам пострадавших или разрушенных домов выделят от $8 тыс. до $14 тыс.

Спасатели разбирают завалы и последствия оползней.

8 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате удара стихии погибли 2946 человек, пострадали еще 5674. Это землетрясение стало самым разрушительным в стране с 1960 г.