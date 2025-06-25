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Региональная выставка «Лучший товар Казахстана-2025» и «Одно село – один продукт» прошла в южном мегаполисе.

К примеру, индивидуальный предприниматель Асия Шеримова три года назад организовала швейное производство и сегодня обеспечивает работой восемь человек. Половина из них работает в маленьком швейном цехе, еще часть – надомницы. Все они – женщины, воспитывающие маленьких детей. И для них это прекрасная возможность быть востребованными и зарабатывать, находясь в декретном отпуске.

Асия рассказывает, что две ее бабушки были текстильщицами, и она с детства знакома с тканями и их производством. В доме всегда было много тканей, из которых шили обновки, постельное белье, скатерти и салфетки. Детские впечатления сказались на выборе будущей профессии.

– Когда я была студенткой, практику проходила на Azala Textile, – говорит Асия Шеримова. – Я просто влюбилась в процесс превращения хлопковолокна в нитки и ткани. Это волшебство. Сейчас комбинат остановлен, поэтому приходится работать на импортных тканях. Шьем изделия для среднего сегмента бизнеса. Мои партнеры – отели, хостелы, кафе и рестораны. А нынешней весной заключила договор с компанией «Казатомпром». Заказов заметно прибавилось. В основном это домашний текстиль – полотенца, комплекты постельного белья, стеганые одеяла, покрывала, брендированная одежда.

Клиентов Асия нарабатывала сама: связывалась с отелями и ресторанами, предлагая пошивочные услуги, знакомя с образцами швейных изделий, доказывая качество и надежность.

У предпринимателя Балжан Умуркуловой тоже своя история. Во время болезни врачи рекомендовали ей отказаться от коровьего молока и перейти на козье. Она буквально прошерстила весь город, но так и не нашла нужного продукта, не говоря уже о йогуртах без сахара, курте, масле сливочном, кефире, брынзе.

Решила действовать сама. Теперь у нее своя козья ферма, в которой содержатся 60 коз. Небольшой коллектив фермы ежедневно выпускает для продажи широкий ассортимент свежей продукции из козьего молока. Уже есть постоянные покупатели. В основном это люди, которым противопоказана лактоза.

На домашнем квасе по старинному мордовскому рецепту построила свое маленькое дело Галина Кудинова. Ранее она готовила напиток для своей семьи. В итоге полнос­тью натуральный продукт удалось довести до идеального вкуса и предложить на продажу. Сейчас квас охотно покупают во всех регионах Казахстана.

Проекты Асии, Балжан и Галины – пример того, как люди ищут и находят нишу на потребительском рынке, улучшая материальное положение своей семьи, внося вклад в развитие малого бизнеса и расширяя ассортимент местного потребительского рынка.

И таких местных товаропроизводителей на выставке оказалось много. Все они ищут и находят современные решения, используют инновации, предлагая по-новому взглянуть на привычные вещи.

По информации заместителя директора городской палаты предпринимателей Шымкента Бауыржана Бердали, в выставке приняли участие более 70 компаний, представляющих восемь отраслей. В каждой из трех номинаций жюри выбрало по три победителя, которые и представят город на республиканском конкурсе.