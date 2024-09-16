Токаев: С ФРГ достигнуты договоренности по проектам общей стоимостью $55 млрд

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства выступил на бизнес-форуме «Казахстан – Германия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Олафу Шольцу и представителям крупного немецкого бизнеса за участие в форуме. Он подчеркнул, что официальный визит канцлера Германии, знаменующий собой важную веху в казахско-германских отношениях, открывает новые возможности для углубления взаимодействия.

– Тесные дипломатические отношения между нашими странами являются ключевым фактором, способствующим развитию широкого спектра экономических связей, которые лежат в основе наших всесторонних отношений. Являясь одной из крупнейших и наиболее развитых экономик мира, Германия устанавливает мировые стандарты в области производства, технологий, зеленой экономики и инноваций. Немецкая продукция известна своим исключительным качеством и надежностью, – сказал глава нашего государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 41 % и составил 3,9 млрд долларов. Прямые инвестиции Германии также продемонстрировали значительный рост на 64%, достигнув рекордного уровня в 770 млн долларов.

– Достигнуты договоренности по комплексному портфелю из 66 совместных инвестиционных проектов общей стоимостью 55 млрд долларов. Мы с нетерпением ожидаем, что немецкие предприятия расширят свое присутствие в нашей стране, локализовав производство под нашим общим брендом «Сделано в Казахстане с немецким качеством!» – добавил он.

Президент отметил, что Казахстан продвигает новую экономическую парадигму, призванную сформировать экономику, основанную на знаниях и инновациях. Для достижения данной цели Казахстан проводит глубокие экономические и социальные реформы, направленные на либерализацию экономики на принципах честной конкуренции и свободы предпринимательства. Стремясь к дальнейшему росту, Казахстан запустил новый инвестиционный цикл, чтобы привлечь 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев выделил несколько перспективных направлений сотрудничества.

– Добыча и переработка природных ресурсов на основе прагматичной формулы «инвестиции и технологии в обмен на важнейшее сырье». Наша минерально-сырьевая база насчитывает более пяти тысяч неразведанных месторождений, залежи которых оцениваются в триллионы долларов. Сегодня мы производим 19 из 34 редкоземельных материалов, имеющих решающее значение для экономики ЕС. В рамках этих усилий Немецкое агентство по минеральным ресурсам (DERA) и казахские партнеры создают консорциум по торговле важнейшим сырьем. Мы с нетерпением ожидаем скорейшей практической реализации этой инициативы. Кроме того, мы приветствуем планы HMS Bergbau по осуществлению геологоразведочных работ с целью строительства завода по переработке лития в Восточном Казахстане. Инвестиции в данный проект составят 500 млн долларов. Богатая стратегическая ресурсная база страны предоставляет множество возможностей для расширения промышленного сотрудничества, – сказал президент.

Следующим перспективным направлением глава государства назвал сферу энергетики. Он отметил, что Казахстан обладает вторыми по величине разведанными запасами нефти в Евразии и является крупным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки. Учитывая, что 70% казахстанского экспорта нефти приходится на Европейский союз, наша страна готова наращивать экспортные возможности и способствовать снижению глобального дефицита энергоресурсов.

– Локализация немецкого производства нефтегазового оборудования и комплектующих в нашей стране является ключевым приоритетом. В двух словах, мы приветствовали бы присутствие немецкого производства в Казахстане, чтобы привнести дополнительные передовые технологии в наш промышленный ландшафт. Казахстан обладает значительным неиспользованным потенциалом в секторе возобновляемой энергетики, который привлекает многих крупных мировых игроков. Например, немецкая Svevind group инвестирует в Казахстан 50 млрд долларов. Цель проекта – производство «зеленого» водорода и поставка его на европейский рынок, – добавил он.

По словам президента, стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии.

Он отметил, что Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов. Касым-Жомарт Токаев предложил связать Средний коридор с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС Global Gateway в целях поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом.

Глава государства видит большие возможности для расширения сотрудничества с Германией в фармацевтической сфере. Наша страна активно развивает производство лекарств и медицинского оборудования с целью увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 50% к 2025 году.

Как было сказано далее, Казахстан уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. Как один из крупнейших экспортеров зерна в мире, страна стремится модернизировать агропромышленный комплекс, внедряя высокие технологии и агротехнологические инновации.

– Казахстан намерен стать ведущим центром информационных технологий в Евразии. Организация Объединенных Наций уже включила нашу страну в топ-30 государств по внедрению цифровых технологий. Мы стремимся к широкому сотрудничеству в рамках научно-исследовательских проектов, стартапов, технического образования и тренингов, а также новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта, – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства заявил, что Международный финансовый центр «Астана» готов помочь немецким компаниям найти новые возможности для партнерства.

– Сегодня МФЦА стал уникальным региональным центром инвестиций, инноваций и финансовых услуг. Он включает в себя все преимущества ведущих международных финансовых центров, таких как Франкфурт, Лондон, Дубай, Нью-Йорк и Сингапур. Центр предлагает беспрецедентные условия для привлечения инвестиций, включая благоприятную налоговую, визовую и трудовую политику, индивидуальную поддержку для каждого инвестора и беспристрастную судебную систему, основанную на британском законодательстве. Сегодня здесь работают около трех тысяч компаний из 80 стран, в том числе 20 немецких компаний. Мы надеемся, что в скором времени это число возрастет, – отметил он.

В завершение своего выступления президент выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча принесет ощутимые результаты и станет важным шагом к дальнейшему углублению экономических связей между Казахстаном и Германией.

#президент #бизнес #форум #Германия

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