Пожар возле аэропорта Астаны потушили

Загорание сухостоя в районе аэропорта столицы ликвидировано. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает Kazpravda.kz .

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"Усилиями пожарных столичного гарнизона загорание сухостоя в районе аэропорта ликвидировано в 18-48 на площади 3 га", - говорится в сообщении.

Тушение осложнялось труднодоступностью местности для проезда техники и наличием ветра, способствовавшего распространению огня, отметили в МЧС.

По информации Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани.

"Аэропорт Астаны работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.