Площадь пожара близ аэропорта Астаны увеличивается

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Сегодня днем, 13 апреля, возле аэропорта Астаны разгорелся пожар. Спустя пару часов, как рассказали Zakon.kz в ДЧС столицы, пожарные все еще работают над ликвидацией возгорания сухостоя, передает Kazpravda.kz.

На первые сообщения о пожаре подразделения ДЧС выехали в сторону аэропорта в 12:28. Тогда предварительная площадь пожара составляла 1 га.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы, на месте создан оперативный штаб, три боевых участка тушения водой и с применением подручных средств.

"Площадь горения сухостоя и камыша увеличилась до трёх гектаров. На месте над ликвидацией возгорания работают 40 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны и 4 ПМ (поливомоечные машины) акимата города", - сообщили в ДЧС Астаны.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

"Причина пожара будет устанавливаться. Тушение усложняется быстрым распространением огня в связи с порывистым ветром и сухой растительностью", - добавили в пресс-службе.

По информации Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани.

"Аэропорт Астаны работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.