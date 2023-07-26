Правительство в полном объеме выделило средства на подготовку ТЭЦ Риддера к отопительному сезону
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
По данным областного акимата, средства, предусмотренные за счет резерва Правительства, выделены полностью. В соответствии с планом финансирования уже поступил первый транш на сумму примерно 2 млрд тенге. На сегодня задействовано 11 подрядных организаций. Ремонтные работы ведутся на всех шести котлоагрегатах теплостанции Риддера, а также в турбинном цехе, на тракте топливоподачи, магистральных и внутриквартальных сетях.