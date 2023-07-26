Правительство в полном объеме выделило средства на подготовку ТЭЦ Риддера к отопительному сезону

Экономика
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

По данным областного акимата, средства, предусмотренные за счет резерва Правительства, выделены полностью. В соответствии с планом финансирования уже поступил первый транш на сумму примерно 2 млрд тенге. На сегодня задействовано 11 подрядных организаций. Ремонтные работы ведутся на всех шести котлоагрегатах теплостанции Риддера, а также в турбинном цехе, на тракте топливоподачи, магистральных и внутриквартальных сетях.

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Из всего объема необходимого оборудования и материалов пока поставлена только половина. Остальное – на стадии приобретения или доставки.

Напомним: отопительный сезон 2022–2023 прошел в Риддере в режиме ЧС. В работе теп­лостанции произошло почти 70 остановок. По данным и. о. акима Риддера Дархана Косантаева, весь объем ремонта на ТЭЦ оценивается в 9,4 млрд тенге, стои­мость проекта, прошедшего государственную экспертизу и получившего финансирование из республиканского бюджета, – 8,3 млрд тенге. Кроме того, новый собственник теплостанции – алматинский предприниматель Амиржан Набиев на встрече с общественностью Риддера заверил, что направит на срочные работы 500 млн тенге и погасит долг предприятия перед банком на сумму 5,3 млрд тенге.

#ТЭЦ #Риддер #ремонт #бюджет #теплоснабжение

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