Правительство в полном объеме выделило средства на подготовку ТЭЦ Риддера к отопительному сезону

Из всего объема необходимого оборудования и материалов пока поставлена только половина. Остальное – на стадии приобретения или доставки.

Напомним: отопительный сезон 2022–2023 прошел в Риддере в режиме ЧС. В работе теп­лостанции произошло почти 70 остановок. По данным и. о. акима Риддера Дархана Косантаева, весь объем ремонта на ТЭЦ оценивается в 9,4 млрд тенге, стои­мость проекта, прошедшего государственную экспертизу и получившего финансирование из республиканского бюджета, – 8,3 млрд тенге. Кроме того, новый собственник теплостанции – алматинский предприниматель Амиржан Набиев на встрече с общественностью Риддера заверил, что направит на срочные работы 500 млн тенге и погасит долг предприятия перед банком на сумму 5,3 млрд тенге.