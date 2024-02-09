Предназначенные для ремонта дорог деньги похитили чиновники в Таразе

При проведении работ по среднему ремонту улиц города они присвоили 34,2 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

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Сообщается, что руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза Турсынулы З. и заместитель директора ТОО «АлматыМонтажСтрой» Шлеев Е., проводя работу по среднему ремонту улиц города, похитили бюджетные 34,2 млн тенге.

По данному факту прокуратура Тараза зарегистрировала уголовное дело по ст. 189, ч. 4, п. 2 (хищение) УК, расследование которого проводила прокуратура области.

В ходе досудебного расследования ущерб государству возмещен в полном объеме.

- Приговором суда №2 города Тараз от 5 февраля Турсынулы З. и Шлеев Е. признаны виновными по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере" и осуждены к 8 годам лишения свободы, - сообщили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.