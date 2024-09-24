Предприниматель лишился товара из-за незаконного использования товарных знаков

Суд защитил права компании, представляющей 2 известных товарных знака в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Верховного суда

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Компания владеет товарными знаками Zara и OYSHO. Узнав о незаконном их использовании индивидуальным предпринимателем, компания направила в суд иск о взыскании с него компенсации за нарушение прав.

В суде ИП указал на то, что приобрел вещи по цене ниже оптовой, майки, брюки, джинсы, платья, лосины и т.п. с маркировкой Zara и Оysho. Рассчитался наличными, с продавцами не знаком. Выставил их на продажу в своем бутике. О необходимости лицензии для продажи аналога брендов и разрешения не знал.

Представители компании и департамента юстиции изъяли из бутика 117 товаров на более 2 млн тенге. Суд признал ИП виновным в незаконном использовании товарного знака (ст.158 КоАП), обязал выплатить штраф в 100 тыс.тенге.

С ИП взыскана компенсация в более 2 млн тенге за нарушение прав компании.

Также ему предписано удалить публикации в соцсетях. Предприниматель обжаловал решение суда в апелляции, однако облсуд оставил решение первой инстанции в силе. Решение вступило в законную силу.

