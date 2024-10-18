Премьер дал поручения по работе с экспортоориентированными предприятиями

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание с участием отдельных министров и акимов регионов, руководства НУХ «Байтерек», АО «Банка развития Казахстана», НПП «Атамекен», а также представителей бизнеса по ряду отраслей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены новые подходы холдинга «Байтерек» к реализации пилотных проектов в различных секторах экономики. Их суть заключается в упрощении и унификации требований при рассмотрении инвестпроектов, сопровождения бизнес-инициатив от подачи заявки до выхода на проектную мощность. На первом этапе рассмотрен ряд проектов по производству продуктов питания, металлургической продукции высокого передела и другие.

Внедрение холдингом «Байтерек» единого и упрощенного регламента рассмотрения заявок на финансирование проектов позволит повысить прозрачность и эффективность оказываемых государством мер поддержки бизнеса, а также обеспечит положительную динамику роста отечественной продукции на внутреннем рынке и расширит экспортные возможности.

Премьер-министр подчеркнул необходимость сокращения административных издержек для эффективности оказываемых бизнесу мер поддержки.

«Всем государственным органам и институтам развития нужно работать с бизнесом в режиме максимального благоприятствования, проактивно искать эффективных предпринимателей, готовых развивать нужные для страны экспортоориентированные производства», — отметил Олжас Бектенов.

Руководитель правительства обозначил важность тесной работы крупных предприятий с малым и средним бизнесом. Отмечена необходимость своевременного заключения офтейк-контрактов на приобретение товаров, работ и услуг отечественных производителей. Таким образом, меры поддержки должны оказывать положительное влияние не только на конкретных предпринимателей, а в целом на казахстанское производство.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, акиматами регионов, холдингом «Байтерек» и Нацпалатой «Атамекен» поручено в срочном порядке обеспечить переход на новый проактивный формат работы.

#экономика #Правительство #бизнес

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