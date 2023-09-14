Премьер поручил акимату Жамбылской области ускориться с документацией и бюджетными заявками

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам исполнения поручений, данных им в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область 11 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Главе правительства были представлены отчеты по проводимой работе по реконструкции водохозяйственных, ирригационных и дренажных систем.

Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости заблаговременно отработать алгоритм проведения вегетации 2024 года совместно с кыргызской стороной в соответствии с прогнозными данными по трансграничным рекам.

Вместе с тем были рассмотрены актуальные вопросы проектов строительства канализационно-очистных сооружений и реконструкции тепломагистралей в Таразе, капитального ремонта многоэтажных жилых домов в Таразе, Жанатасе, Каратау и Шу, а также модернизации существующих котельных.

Наряду с этим представлены доклады по проектам строительства мостов «Радай» и «Карабогет» в Мойынкумском районе, моста через железнодорожный переезд на автодороге районного значения «Отар-Гвардейск».

Кроме того, участники обсудили меры по возведению новых школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования и пристроек к основным школам в рамках государственной программы, строительству многопрофильной больницы и перинатального центра в Таразе, реконструкции центральных больниц Меркенского, Таласского и Шуского районов, а также открытию новых медобъектов в Байзакском, Жуалынском и Кордайском районах.

Алихан Смаилов подчеркнул, что акимату области необходимо ускорить разработку документации и внесение соответствующих бюджетных заявок по всем приоритетным проектам. При этом требуется уделить особое внимание капитальному ремонту водохозяйственных сооружений, реконструкции оросительных сетей, строительству водохранилищ и внедрению водосберегающих технологий.