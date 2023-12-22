Премьер потребовал усилить контроль за выделяемыми государством деньгами

Экономика, Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Это в том числе касается задействования имеющихся резервов, выработки новых подходов к субсидированию, качественного отбора проектов и соблюдения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей

Фото: пресс-служба правительства РК

Вопросы увеличения доли переработанной продукции в АПК рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Участники обсудили меры по повышению производительности в сельском хозяйстве, запуску новых импортозамещающих инвестпроектов, а также вопросы льготного кредитования, субсидирования, проведения весенне-полевых работ и ряд других.

Было отмечено, что приоритет в ближайшие годы будет отдаваться проектам по переработке мяса, зерна, молока и другого сырья. В частности, продолжится тиражирование успешного опыта СКО по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК.

Премьер подчеркнул, что государство и дальше будет оказывать комплексную поддержку развитию сельского хозяйства. Среди ключевых целей – увеличение производства качественных продуктов питания и создание новых рабочих мест.

Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал усилить контроль за эффективностью использования средств, выделяемых государством. Это в том числе касается задействования имеющихся резервов, выработки новых подходов к субсидированию, качественного отбора проектов и соблюдения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей.

По итогам обсуждения он дал уполномоченным госорганам ряд рабочих поручений.

#Смаилов #поручение #бюджет #премьер #АПК #контроль

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