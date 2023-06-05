Президент Конфедерации европейского бизнеса (BusinessEurope) Фредерик Перссон в интервью El Mundo предупредил о начинающемся бегстве компаний из Европы из-за потери последней конкурентоспособности

«Я думаю, мы должны быть реалистами и понимать, что европейские компании и Европа отстают в конкурентоспособности. Когда мы спрашиваем наших членов, как они воспринимают инвестиционный климат, то подавляющее большинство, 90%, говорят, что за последние три года он ухудшился», – заявил Перссон.

Фото: businesseurope.eu

По его словам, у проблемы разные причины, среди которых, в том числе, чрезмерное регулирование и дорогие энергоносители.

Как отметил Перссон, легкость ведения бизнеса в Европе не так хороша, как у конкурентов, таких, как США и страны Азии. В частности, он указывает на сложности с получением разрешений, на что в Европе уходит от 7 до 10 лет, в то время как в США – 3-4 года.