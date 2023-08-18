Президент посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства посетил селезадерживающую плотину «Аюсай», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года.

Плотина «Аюсай» расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 мореных и ледниковых озер. Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тысяч человек и около 2 тысяч объектов.

На территории Казахстана в высокогорной зоне расположено 970 мореных озер, из которых 156 являются прорывоопасными. Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, в текущем году на особо прорывоопасных 13 озерах принимаются превентивные меры.

О работе по предупреждению стихийных бедствий Главу государства проинформировал руководитель ГУ «Казселезащита» Кайрат Бекенов.

По его словам, необходимо возведение новых защитных сооружений, стабилизирующих русел, которые будут уменьшать скорость воды и держать русловой поток, в бассейнах рек Улкен Алматы, Есик, Талгар, Каскелен и Турген.

Касым-Жомарту Токаеву был презентован пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста, которые в онлайн-режиме будут мониторить скорость, температуру, мутность воды и другие показатели. Такие технологии будут внедрены во всех 7 горных регионах страны. Сведения гидропостов будут доступны всем научным организациям и профильным ведомствам, интегрированным в единую информационную систему Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК.

Глава государства отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата города Алматы и ГУ «Казселезащита».

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Алматы.

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