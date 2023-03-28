Президент утвердил корректировку бюджета на 2023-2025 годы

Президент, Указы и распоряжения, Экономика
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Дополнительное увеличение расходов составляет 2,2 трлн тенге, которые будут направлены на реализацию инициатив главы государства из послания и предвыборной программы.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О республиканском  бюджете на 2023 – 2025 годы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Дополнительное увеличение расходов составляет 2,2 трлн тенге, которые будут направлены на реализацию инициатив главы государства из послания и предвыборной программы. Это расходы, направленные на поддержку регионов, дальнейшее развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, а также отдельные направления социальной сферы.

Также предусматривается строительство и реконструкция систем теплоснабжения, развитие тепло-, электроэнергетики на сумму 144 млрд тенге; обеспечение обороны и гражданской защиты на сумму 126 млрд тенге, в том числе увеличение зарплаты сотрудников противопожарных служб, укрепление материально-технической базы органов гражданской защиты; выдача займов для приобретения жилья и премий по вкладам в жилищные сбережения на сумму 92 млрд тенге.

Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики - 1,3 трлн тенге. Соответственно, и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5,3%. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 3,5 трлн тенге, или 15,6% от общего объема расходов.

Расходы социального блока увеличены на 298 млрд тенге и планируются в объеме 8,5 трлн тенге, или 37,5% от общих расходов бюджета. Эти деньги будут направлены на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования и размера стипендий студентов колледжей, повышение размеров социальных выплат, пособий по инвалидности, дальнейшее развитие системы здравоохранения.

Кроме того, расходы на силовые структуры запланированы в сумме 2,5 трлн тенге с ростом на 317 млрд.

В рамках уточнения в текущем году регионам из республиканского бюджета будет направлено 7,2 трлн тенге, или 32% от общих расходов.

В целом, поступления в бюджет составят 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 2,7% от ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 22,5 трлн тенге.

Для финансирования «социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов» из Нацфонда будут выделены 800 млрд тенге.

Текст закона публикуется в печати.

 

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