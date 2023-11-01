Президент встретился с генеральным директором Semmaris Стефаном Лаяни

На полях казахско-французского бизнес-форума глава государства встретился с руководителями бизнес структур Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава нашего государства был проинформирован о реализации совместного проекта по созданию крупного агроперерабатывающего хаба в Алматинской области.

Объект планируется открыть в 2025 году. Общий объем казахстанских инвестиций на текущий момент составляет 150 млн долларов.

Со своей стороны компания на начальной стадии реализации проекта осуществит передачу трансферта технологий и лучших французских практик.