Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение защита Бишимбаева

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В совещательной комнате решается вопрос о том, станет ли суд приобщать выводы привлеченных защитой Бишимбаева специалистов к делу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Напомним, гособвинитель Айжан Аймаганова ходатайствовала о том, чтобы не приобщать к делу оценку судмедэкспертизы российскими специалистами, поскольку исследование было заказано защитником Бишимбаева. Аймаганова также отметила, что  установление причины смерти по документации не допускается. 

Однако судья разрешила огласить их, чтобы решить, достоверны ли сведения, изложенные в этом документе, и относятся ли они к делу. 

Зачитав документ, защитник Бишимбаева Назкен Кусаинова попыталась прокомментировать выводы специалистов, однако судья Кульбаева резко остановила ее.

 «Вы на протяжении трех часов исследовали заключение специалиста, присяжные вас внимательно слушали, пройдите на место», – сказала она.

Суд удалился в совещательную комнату. 

Пресс-служба суда Астаны сообщила о том, что судебное заседание отложено до 10.00 часов завтрашнего дня.  

#суд #присяжные #ходатайство #Бишимбаев #судмедэкспертиза

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