Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов

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Дополнительную оценку судмедэкспертизы пытается приобщить к делу защита подсудимого. Обвинители и потерпевший выступили против.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение резонансного дела об убийстве Салтанат Нукеновой.

Напомним, ранее в суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Своими выводами он исключил версию Бишимбаева о получении травм от падения с высоты собственного роста, а также о травме Нукеновой, полученной якобы от удара об унитаз.

В частности, защитники Бишимбаева хотят приобщить к делу заключения российских специалистов Туманова и Кельдешова.

Заключение отвечает в том числе на вопросы о том, что привело к наступлению смерти Нукеновой, и могла ли ее смерть быть обусловлена не травмой, а болезненным состоянием.

Гособвинитель Айжан Аймаганова высказалась против ходатайства. Она усмотрела явную заинтересованность заказчика, а именно – защитника Бишимбаева, который оплатил услугу специалистов.

«Исследование было на основании договора, предусматривало оплату, адвокат – заказчик, а специалист – исполнитель. Налицо заинтересованность в получении выгодного для них исследования», – заявила она.

Аймаганова отметила, что гражданин РФ, проводя исследование и выдавая заключение на территории своего государства, не может нести уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения по УК РК.

«Выводы специалистов из Москвы говорят о том, что Нукенова могла получить часть телесных повреждений с высоты собственного роста, однако не указываются причины, которые могли привести к падению потерпевшей. Они являются голословными, лишенными логического обоснования», – резюмировала гособвинитель, добавив, что выводы заключения диаметрально противоречат заключениям казахстанских экспертов.

По мнению представителей потерпевшего, предлагаемые стороной защиты заключения – недопустимые доказательства. Туманов и Кельдешов, по словам адвокатов, являются не экспертами, а имеют статус лишь специалистов.

Вместе с тем защитники Бишимбаева заявили, что, если присяжные не услышат мнение дополнительных специалистов, будет несправедливый приговор.

Судья, в свою очередь, попросила зачитать заключение российских специалистов, чтобы принять решение.

«Для того чтобы признать, оценить заключение, необходимо его исследовать, а потом уже решать вопрос: допустимо ли оно, достоверны ли сведения, изложенные в этом документе, относятся ли они к делу. Поэтому предлагаю огласить заключение специалиста», – предложила судья Айжан Кульбаева.

Помимо заключения московских специалистов, стороной защиты было заявлено ходатайство о том, чтобы приобщить и исследовать в рамках суда заключение эксперта Тлемисова от 2 апреля 2024 года.

«Мы возражаем против приобщения, поскольку процедура заключения нарушена. Ни суд, ни участники процесса не знали о назначении данного исследования. Обоснованность выводов заключения также вызывает сомнения», – заключила Аймаганова.

Брат убитой Айтбек Амангельды заявил, что документы выглядят как фальсифицированные. В связи с этим попросил судью вынести частное постановление защитнику Бишимбаева Рамазановой.

Его представитель – адвокат Уразбахова – пояснила, что Рамазанова приняла заключение 27 марта 2024 года в Алматы. Хотя, как и все участники процесса, находилась в Астане во время отбора суда присяжных. Более того, сам специалист в это время находился в Актобе.

Относительно приобщения заключения эксперта Тлемисова судья еще не вынесла решение. Суд удалился на перерыв. Исследование заключения продолжится.