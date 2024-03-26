Прием заявок на участие в проекте Zhas Project стартовал в Казахстане

В 20 регионах Казахстана начался прием заявок на участие в проекте Zhas Project, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным ведомства, в проекте могут принять участие молодые люди категории NEET — временно не устроенная молодежь в возрасте от 18 до 34 лет включительно.

«Zhas Project» направлен на расширение возможностей молодых казахстанцев. Участники проекта смогут воплотить лучшие инициативы, направленные на решение социальных проблем в своем регионе, а также раскрыть и развить лидерские качества. Молодые люди обретут новые знания и навыки по социальному и профессиональному ориентированию и получат профессиональную менторскую поддержку по созданию и ведению бизнеса. На реализацию социальных инициатив победители проекта получат малые гранты в размере до 1 миллиона тенге каждый. Будет реализовано 280 проектов», — пишут в распространенном пресс-релизе.

В министерстве добавили, что прием заявок продлится до 23.59 часов 24 апреля 2024 года. Контактная информация и сайты НПО, администрируюших проект в каждом регионе и ведущих прием заявок, указаны на сайте cisc.kz во вкладке Zhas Project.