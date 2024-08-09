Проблемные вопросы бизнеса обсудили в Правительстве

Экономика , Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На совещании выступили представители бизнеса и НПП «Атамекен»

Фото: пресс-служба правительства РК

В правительстве состоялось очередное совещание по рассмотрению актуальных проблем бизнеса под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

На совещании выступили представители бизнеса и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которые озвучили вопросы, касающиеся дальнейшего развития электроэнергетической отрасли, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Также были обсуждены вопросы пересмотра санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным организациям и подходов к изменению целевого назначения земельных участков, на которых расположены частные детские сады.

Предприниматели озвучили проблему массового признания недействительными договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенных ранее на основании решений местных исполнительных органов.

Вице-премьер, выслушав все озвученные вопросы, дал конкретные поручения соответствующим государственным органам о принятии оперативных мер для их решения. Он подчеркнул важность проводимой работы по поддержке малого и среднего предпринимательства и выразил намерение правительства приложить все усилия для создания комфортных условий для ведения бизнеса.

#Правительство #проблемы #бизнес

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