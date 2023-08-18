Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК

Фото пресс-службы Правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел очередное совещание по проблемным вопросам бизнеса, в котором приняли участие представители госорганов и НПП «Атамекен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На совещании поднимались вопросы, представленные Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

Участники рассмотрели вопросы касательно внесения изменений в государственный классификатор планирования и финансирования мероприятий в области технического регулирования, ограничения конкуренции в сфере разработки стандартов аккредитации в области оценки соответствия, освобождения от утилизационного платежа при покупке тягачей в лизинг.

В пресс-службе отметили, что задача государственных органов – создание максимально благоприятных условий для развития и расширения предпринимательства. Поэтому на постоянной основе проводится работа по своевременному и качественному рассмотрению проблемных вопросов бизнеса с учетом всех имеющихся аспектов.