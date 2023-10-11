Проект трехлетнего бюджета рассмотрели в правительстве

Заместитель премьер-министра РК Ерулан Жамаубаев провел совещание с участием представителей центральных государственных органов и регионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

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Участники встречи обсудили поправки, предложенные депутатами по законопроекту о республиканском бюджете на трехлетний период.

В ходе совещания администраторам бюджетных программ и местным исполнительным органам поручено отработать с депутатским корпусом согласованные с правительством позиции.

Напомним, в Мажилисе Парламента РК проходит обсуждение проекта Закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы». По итогам обсуждения сформирована сравнительная таблица, которая дополняется по мере поступления предложений от депутатов.