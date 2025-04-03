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В ходе встречи с трудовым коллективом Актюбинского рельсобалочного завода замес­титель председателя Федерации профсоюзов РК Гульнара ­Жумагельдиева отметила, что в Год рабочих профессий на первый план выходят задачи, связанные с созданием благоприятных условий для каждого человека труда, что возможно только при тесном сотрудничестве с социальными партнерами.

– Особое внимание мы уделяем вопросам оплаты труда. В прошлом году по нашей инициативе была разработана методика определения размера минимальной заработной платы. В результате настойчивого требования профсоюзов ратификация Конвенции Международной организации труда о размере минимальной заработной платы внесена в план Правительства. Мы также намерены добиться законодательного закрепления обязательной ежегодной индексации оплаты труда. Зарплата должна обеспечивать достойную жизнь не только работнику, но и его семье. Не менее важны безопасные условия труда. Мы стремимся к тому, чтобы на всех предприятиях был внедрен проект концепции нулевого травматизма Vision Zero. Добиваемся законодательного расширения полномочий технических инспекторов, – сказала заместитель председателя ФПРК.

В свою очередь директор медиацентра ФПРК Гульмира ­Каракозова поинтересовалась у генерального директора АРБЗ Игоря Брянцева социальными гарантиями, предусмотренными в Коллективном договоре.

– Выплаты работникам завода по гарантиям Коллективного договора в 2023 году составили 640 миллионов тенге, в 2024-м – 650 миллионов тенге. Индексация зарплаты в 2024-м составила 15 процентов, запланирована она и на текущий год. Два года подряд люди получают так называемую 13-ю зарплату. У нас хороший соцпакет. На большие праздники выписываем премии, организуем мероприятия. Все работники обедают в заводской столовой бесплатно, питание гарантировано и для ночной смены. Для сравнения: на соседних предприятиях такая льгота возможна только для определенной категории тружеников. Предприя­тие выполняет все взятые на себя обязательства, – подчеркнул руководитель завода.

Сказанное подтвердила председатель профкома Нургуль ­Акмурзина. Профсоюзная организация работает на предприя­тии с 2017 года, все 860 работников входят в нее. Действующий Коллективный договор подписан на период с 2023 по 2027 год, в нем также предусмотрены гарантия по дополнительным выплатам к отпуску в размере 40 МРП и многое другое. К слову, средняя зарплата составляет 409,5 тыс. тенге.

Встреча завершилась приятным моментом. За вклад в развитие отрасли медалью ФПРК «Еңбек озаты» были награждены работники завода: слесарь пятого разряда Андрей Бажин, весовщик Куралбай Ниязбаев, оператор электростанции завода Жадигер Аралбаев.

В этот же день состоялось знакомство с деятельностью Aqtobe IT Hub. В ходе семинара-тренинга говорили о достижениях в сфере защиты прав и интересов трудящихся, и упор был сделан на сохранении социальной стабильности на предприятиях и в организациях. Второй семинар посвятили практике применения трудового и профсоюзного законодательства при разрешении трудовых споров. Лидеры общественного движения на предприятиях и в организациях живо интересовались вопросами аттестации и дифференциации рабочих мест, особенно на промышленных предприятиях.

– Мы стараемся работать так, чтобы предотвратить трудовые конфликты. Да, без споров не обойтись, но мы находим компромиссы. В области профсоюзы насчитывают более 132 тысяч человек в самых разных сферах экономики, – поделился председатель профцентра Актюбинской области Алтынбек Амиргалиев.

Приятно, когда достойно отмечается любой труд. Профсоюзные активисты будут гордиться медалью «Кәсіподақтардағы белсенді жұмысы үшін» и почетной грамотой Федерации профсоюзов РК.