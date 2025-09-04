Сакен Онгарбаев: День нефтяника – праздник людей труда

Год рабочих профессий
Категория логотип
17

Опытный работник ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Сакен Онгарбаев начинал трудовой путь в 1994 году. 

Фото: пресс-служба Минэнерго

Сакен Онгарбаев – один из опытных и уважаемых работников ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Его трудовой путь на предприятии начался в далёком 1994 году, когда он пришёл на завод линейным трубопроводчиком цеха очистных сооружений, водопожаротушения и промышленной канализации. С тех пор вот уже 31 год его жизнь неразрывно связана с родным предприятием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

За годы работы Сакен Нурхадинович зарекомендовал себя как высококвалифицированный и ответственный специалист, обладающий обширными знаниями и богатым практическим опытом.
Инициативность и новаторский подход Сакена Нурхадиновича нашли отражение во многих производственных улучшениях.

Так, в 2018 году по его предложению на насосной станции по перекачке очищенных стоков была внедрена новая схема подачи воды в сеть, что значительно улучшило возможность чистки буферного пруда.

В 2023 году он стал инициатором модернизации очистных сооружений атмосферных стоков с установок ТИТ-3000, что позволило повысить эффективность труда и улучшить условия работы сотрудников.

Особое внимание он всегда уделяет наставничеству. Более 35 молодых специалистов получили от него практические навыки и профессиональные знания, которые стали основой их успешной работы на производстве. Умение передавать свой опыт и поддерживать коллег заслужили уважение и признательность трудового коллектива.

Сакен Нурхадинович активно участвует в общественной жизни коллектива. Он является председателем цехового комитета профсоюза, отстаивает интересы коллег, способствует созданию благоприятного морального климата в коллективе.

Своим примером, ответственным отношением к делу и профессиональным мастерством он заслужил искреннее уважение коллег и признание руководства предприятия. Его трудовой путь является ярким свидетельством преданности профессии и родному заводу.

#праздник #Минэнерго #День нефтяника

Популярное

Все
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
35 школ Атырауской области остались без директоров
На пути к е-экономике будущего
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Мировые авиакомпании рекламируют Алматы
Ключевая роль молодежи
Уборочная кампания набирает обороты
Готовь трубы летом
Посвящение композитору
Новый уровень сотрудничества
Народных избранников ждет горячая пора
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
АПК: от селекции до переработки
Знаменательное событие для Бирсуата
«Город кочевников» передали Конаеву
Не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля
Число трехсменок сократилось втрое
Ремонтные работы продолжаются
В мир интересных открытий
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Минфин: Налоговые льготы станут более адресными для бизнеса
Каждый шаг на благо людей
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz

Читайте также

Малый бизнес по пошиву спецодежды успешно развивается в Ман…
От дорожного рабочего до бригадира: история одной трудовой …
Молодёжь Карагандинской области выбирает рабочие специально…
О дружбе, труде и просвещении

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]