Фото: пресс-служба Минэнерго

Сакен Онгарбаев – один из опытных и уважаемых работников ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Его трудовой путь на предприятии начался в далёком 1994 году, когда он пришёл на завод линейным трубопроводчиком цеха очистных сооружений, водопожаротушения и промышленной канализации. С тех пор вот уже 31 год его жизнь неразрывно связана с родным предприятием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

За годы работы Сакен Нурхадинович зарекомендовал себя как высококвалифицированный и ответственный специалист, обладающий обширными знаниями и богатым практическим опытом.

Инициативность и новаторский подход Сакена Нурхадиновича нашли отражение во многих производственных улучшениях.

Так, в 2018 году по его предложению на насосной станции по перекачке очищенных стоков была внедрена новая схема подачи воды в сеть, что значительно улучшило возможность чистки буферного пруда.

В 2023 году он стал инициатором модернизации очистных сооружений атмосферных стоков с установок ТИТ-3000, что позволило повысить эффективность труда и улучшить условия работы сотрудников.

Особое внимание он всегда уделяет наставничеству. Более 35 молодых специалистов получили от него практические навыки и профессиональные знания, которые стали основой их успешной работы на производстве. Умение передавать свой опыт и поддерживать коллег заслужили уважение и признательность трудового коллектива.

Сакен Нурхадинович активно участвует в общественной жизни коллектива. Он является председателем цехового комитета профсоюза, отстаивает интересы коллег, способствует созданию благоприятного морального климата в коллективе.

Своим примером, ответственным отношением к делу и профессиональным мастерством он заслужил искреннее уважение коллег и признание руководства предприятия. Его трудовой путь является ярким свидетельством преданности профессии и родному заводу.