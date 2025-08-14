Молодёжь Карагандинской области выбирает рабочие специальности

Год рабочих профессий
6

В Год рабочих профессий всё больше молодых карагандинцев осознанно делают выбор в пользу технического и профессионального образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

Фото: акимат Карагандинской области

Рабочие специальности становятся не только востребованными, но и возвращают былое уважение, открывая перспективы для карьерного и личного роста.

И Карагандинский технико-строительный колледж — одно из ведущих учебных заведений региона — помогает получить востребованные на рынке труда профессии.

Здесь готовят специалистов по 15 направлениям – это архитектура, строительство, сварочное дело, ландшафтный и промышленный дизайн, информационная безопасность, мебельное производство и др.

Мастерские и лаборатории колледжа оснащены современным оборудованием, которое даёт возможность производить высокоточную сварку, BIM- проектирование и т. д.

— Сегодня наши студенты получают профессию, с которой можно уверенно смотреть в будущее. В целом 80–85% наших выпускников устраиваются на работу сразу после окончания учёбы. Мы видим, что интерес к рабочим специальностям растёт, а с ним — и престиж колледжа, — говорит директор учебного заведения Асель Сапарова. — Только в этом году по государственному заказу в колледж было принято 390 студентов — на 50 больше, чем в прошлом. Это говорит о растущем спросе на качественное техническое образование.

Карагандинский технико-строительный колледж одним из первых в регионе внедрил инклюзивное образование. Для студентов с особыми образовательными потребностями здесь созданы адаптированные программы, педагогическое сопровождение и комфортная учебная среда.

Сейчас в колледже обучаются 82 таких студента. В рамках Года рабочих профессий колледж провёл ряд крупных мероприятий, профессиональных конкурсов, таких как «Дала Skills». В них также принимали участие студенты с особыми образовательными потребностями.

Колледж активно развивает и дуальное образование, сотрудничает со многими предприятиями области. Обучение проходит в условиях, приближенных к производственным: начиная с первого курса студенты работают с современным оборудованием. Так они получают не только теоретические знания, но и оттачивают практические навыки на производстве. Среди партнёров колледжа – «ЦентрЭнергоМеханизация», Prof Invest, «Барусан Макина Казахстан», Alina Group, «ЖАККО Караганда», «Сантехпласт», а также другие ведущие предприятия региона.

Истории успеха студентов и выпускников говорят о качественном образовании. Так, выпускник колледжа Асанали Батыршынов открыл собственное дело и сегодня возглавляет бригаду из 25 человек, выполняя внутренние отделочные работы и государственные заказы.

— Колледж дал мне базу и уверенность. Сегодня я не просто строитель, у меня своё ИП, — поделился Асанали.

Карагандинский технико-строительный колледж даёт старт архитекторам, сварщикам, строителям, дизайнерам, а дальнейшая реализация в профессии уже всё зависит от стремлений и трудолюбия самого выпускника.

#Караганда #колледж

