Сразу несколько членов большой и дружной семьи Сериковых трудятся в коммунальной организации «Астана тазалық» и много лет сохраняют верность любимому делу. Они не понаслышке знают о том, как ежедневно ведется борьба за чистоту на столичных улицах и на собственном примере доказывают, что родственные узы способны поднять командный дух в коллективе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из архива Айдоса Серикова

Началу трудовой династии положила жительница Карагандинской области Зауреш Серикова. Эта хрупкая на вид женщина стала настоящим примером того, как сочетаются трудолюбие, умение приспосабливаться к новым условиям и преданность семье.

В 80-е годы Зауреш Маратовна посвятила восемь лет животноводству, с 17 лет работая ветеринарным санитаром. Этот опыт, несомненно, закалил ее характер и заложил основу для будущих успехов. Позже с рождением детей ей пришлось сменить профессиональный путь, но начатое дело продолжалось.

Однако жизнь вновь внесла свои коррективы. Изменения в сельском хозяйстве и общая нестабильность вынудили семью снова искать новые возможности. После декретного отпуска судьба преподнесла ей совершенно неожиданный поворот. Переезд из родного Байтугана в Кобетей в 2012 году стал переломным моментом. Отсутствие работы в поселке поставило семью перед финансовыми трудностями. Именно в Кобетее Зауреш Маратовна открыла для себя мир культуры.

Несмотря на отсутствие профильного образования, она десять лет успешно трудилась организатором мероприятий, демонстрируя природный талант и организаторские способности. Ее страсть к игре на домбре и пению стала не просто увлечением, а неотъемлемой частью ее профессиональной деятельности. Сегодня она с теплотой вспоминает, как организовывала концерты и праздники, вкладывая душу в каждую деталь, даже когда многое приходилось делать вручную. Однако все трудности меркли перед радостью от творчества.

«В совхозе началась тяжелая ситуация: работы не было, зарплату не платили. Выживать приходилось как-то иначе – выдавали только продукцию: сено, солому, зерно. Деньги почти не видели. Я пошла в Дом культуры – там хоть какая-то зарплата была. Начала работать на четверть ставки, там заметили мои организаторские способности. Потом потихоньку поднялась до половины ставки и несколько лет трудилась заведующей Домом культуры. При этом мне платили за три четверти ставки, так как высшего образования у меня не было. Потом пришел человек с дипломом и место освободилось для него – сама осталась работать в качестве организатора. В итоге в сфере культуре проработала десять лет», – вспоминает собеседница.

В апреле 2014 года Зауреш Маратовна начала работать дорожным рабочим в «Астана Тазалык». Изначально она планировала задержаться там всего на пару месяцев, чтобы заработать на организацию свадеб для сыновей, которые одновременно привели в дом своих невест. Комфортные условия труда и стабильная заработная плата в столице убедили ее остаться на целых одиннадцать лет. За это время ее доход вырос с 54 тысяч тенге до 275 тысяч тенге. Даже ранние подъемы, начинающиеся в три часа утра, не пугают ее – организованный транспорт доставляет сотрудников к месту работы к половине шестого утра.

«Сейчас рабочий день длится с шести утра до трех часов дня. Мы уже настолько привыкли к такому графику, что кажется, будто адаптировались ко всему. Это очень удобный график. Организованная доставка сотрудников на машине помогает ежедневно преодолевать расстояние – 75 километров до Астаны и около 90 километров до рабочего участка. Хотя я изначально не имела опыта в роли дорожника, всему училась на практике. Однако освоение профессии оказалось несложным, поскольку подобные навыки используются при уборке дворов. А здесь работа связана с дорогами – поддержание чистоты на городских участках, в том числе уборка мусора, подметание тротуаров и газонов.У каждого из нас есть свой закрепленный участок, за который отвечает бригада. Например, дорога идет от Мангилик до Бухар Жырау и все наши обязанности распространяются на эти территории», — пояснила женщина.

Работа по поддержанию чистоты в городе – это не просто уборка мусора, это взаимодействие с разными людьми и проявление стойкости в сложных ситуациях.

«Среди горожан встречаются как те, кто с пониманием относится к нашему труду, так и те, кто, к сожалению, не проявляет должного уважения. Бывает, женщины подходят с добрым словом, предлагают помощь, а кто-то, наоборот, считает возможным выбрасывать свой мусор в наши рабочие контейнеры, предназначенные исключительно для сбора отходов с улиц. Молодежь тоже порой огорчает, оставляя после себя бутылки и упаковки прямо на газонах. Но, к счастью, больше тех, кто ценит наш труд. Особенно приятно, когда в холодные зимние дни кто-нибудь угостит горячим чаем или пирожком – это очень согревает и придает сил. Наша задача – подметать улицы, собирать мусор, используя веники, лопаты, мешки и специальные щипцы. Собранные мешки мы оставляем в определенных местах, фотографируем их для отчетности. Затем приезжает мусоровоз, и отходы отправляются на свалку. Мы выполняем свою часть работы – собираем и подготавливаем мусор к транспортировке. Техника подъезжает, мы собираем отходы, упаковываем их в мешки, фотографируем и отправляем отчет. Водитель отвозит все на свалку», — посетовала она.

В жизни Зауреш Маратовны семья всегда занимала центральное место. Ее муж Асылхан Сериков тоже нашел свое призвание в этой сфере. С особой теплотой и гордостью Зауреш Маратовна говорит о своих детях. Все они получили хорошее образование и уверенно идут по жизни, строя успешные карьеры. Старшая дочь, с детства проявлявшая тягу к знаниям и заботе о малышах, выбрала путь педагога. После окончания педколледжа по специальности «дошкольное образование» она решила углубить свои знания и поступила в университет. Сейчас она сама мама четверых детей, и, вероятно, передает им свою любовь к учебе и заботе.

Младший сын радует родителей своими успехами в учебе. Он получает высшее образование в одном из ведущих университетов Караганды и подает большие надежды, обещая стать ценным специалистом.

Двое сыновей, Айдос и Еркебулан, после службы в армии решили получить юридическое образование. Окончив карагандинский колледж, они не остановились на достигнутом. Оба успешно начали свой профессиональный путь в коммунальной компании «Астана тазалық», где, благодаря своему упорству и ответственности, прошли путь от рядовых сотрудников до бригадиров и мастеров. Их карьерный рост свидетельствует о целеустремленности и профессионализме.

Айдос Сериков считает, что главное - преодолеть неопытность, которая мешает на старте. Его трудовой путь в столице начался с линевке в районе Есиль. Армейский опыт пригодился особенно в плане физической подготовки — ходьба, бег. Вначале он был задействован в очистке колодцев и дренажных систем, то есть начинал буквально с базового уровня. Сегодня он занимает должность мастера по ручной уборке в ТОО «Астана тазалық».

«В моем ведении находится огромный участок и команда, собирающая и вывозящая твердые бытовые отходы. После года службы в пограничных войсках, закалившего меня физически и научившего дисциплине устроился дорожным рабочим. Меня многому научили наставники, их опыт бесценен. За два с половиной года я прошел путь от рядового работника до бригадира, а затем и до мастера. Разница между бригадиром и мастером – в масштабе ответственности. Если бригадир отвечает за свою бригаду, за процесс работы и соблюдение техники безопасности, то мастер же – за целый участок. В моем случае это территория около полутора миллионов квадратных метров. В нашей команде трудятся как мужчины, так и женщины. Женщины в основном занимаются сбором мелкого мусора, мужчины – более тяжёлой работой: вывоз мусора на КамАЗах, покос травы, работа на спецтехнике», – прокомментировал спикер.

По его словам, процесс уборки – сложная и многоступенчатая система.

«Сотрудники, распределённые по всем уголкам моего огромного участка, собирают мусор, складируют его в определенных местах, после чего грузчики забирают его и загружают в мусоровозы, отправляющиеся на свалку. Работа требует больших физических затрат и хорошей организации. В одной бригаде работают 20-30 человек, все зависит от сезона. Сейчас в моем подчинении две бригады – 12 человек и ещё около 20 человек из трёх частных бригад, всего около 37 человек. Мы ответственны за чистоту на таких важных улицах Астаны, как Мангилик Ел, Хусейн Бен Талал, трасса в аэропорт и Кабанбай батыра – местах, популярных среди туристов и жителей города. Также мы обслуживаем особенно важные объекты: дороги к аэропорту. Чистота там принципиальна, так как это зоны прибытия высокопоставленных лиц, президентов и других официальных делегаций. Наша работа невидима, но крайне важна для комфорта и благополучия всех горожан», – заключил мастер ручной работы.

Секрет успеха династии Сериковых прост: это любовь к своему делу, уважение к труду, преданность компании и стремление сделать город чище и краше. Они живой пример того, как однажды сделанный выбор может перерасти в целую семейную традицию, приносящую пользу обществу.