Сразу несколько членов большой и дружной семьи Сериковых трудятся в коммунальной организации «Астана тазалық» и много лет сохраняют верность любимому делу. Они не понаслышке знают о том, как ежедневно ведется борьба за чистоту на столичных улицах и на собственном примере доказывают, что родственные узы способны поднять командный дух в коллективе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Началу трудовой династии положила жительница Карагандинской области Зауреш Серикова. Эта хрупкая на вид женщина стала настоящим примером того, как сочетаются трудолюбие, умение приспосабливаться к новым условиям и преданность семье.
В 80-е годы Зауреш Маратовна посвятила восемь лет животноводству, с 17 лет работая ветеринарным санитаром. Этот опыт, несомненно, закалил ее характер и заложил основу для будущих успехов. Позже с рождением детей ей пришлось сменить профессиональный путь, но начатое дело продолжалось.
Однако жизнь вновь внесла свои коррективы. Изменения в сельском хозяйстве и общая нестабильность вынудили семью снова искать новые возможности. После декретного отпуска судьба преподнесла ей совершенно неожиданный поворот. Переезд из родного Байтугана в Кобетей в 2012 году стал переломным моментом. Отсутствие работы в поселке поставило семью перед финансовыми трудностями. Именно в Кобетее Зауреш Маратовна открыла для себя мир культуры.
Несмотря на отсутствие профильного образования, она десять лет успешно трудилась организатором мероприятий, демонстрируя природный талант и организаторские способности. Ее страсть к игре на домбре и пению стала не просто увлечением, а неотъемлемой частью ее профессиональной деятельности. Сегодня она с теплотой вспоминает, как организовывала концерты и праздники, вкладывая душу в каждую деталь, даже когда многое приходилось делать вручную. Однако все трудности меркли перед радостью от творчества.
«В совхозе началась тяжелая ситуация: работы не было, зарплату не платили. Выживать приходилось как-то иначе – выдавали только продукцию: сено, солому, зерно. Деньги почти не видели. Я пошла в Дом культуры – там хоть какая-то зарплата была. Начала работать на четверть ставки, там заметили мои организаторские способности. Потом потихоньку поднялась до половины ставки и несколько лет трудилась заведующей Домом культуры. При этом мне платили за три четверти ставки, так как высшего образования у меня не было. Потом пришел человек с дипломом и место освободилось для него – сама осталась работать в качестве организатора. В итоге в сфере культуре проработала десять лет», – вспоминает собеседница.
В апреле 2014 года Зауреш Маратовна начала работать дорожным рабочим в «Астана Тазалык». Изначально она планировала задержаться там всего на пару месяцев, чтобы заработать на организацию свадеб для сыновей, которые одновременно привели в дом своих невест. Комфортные условия труда и стабильная заработная плата в столице убедили ее остаться на целых одиннадцать лет. За это время ее доход вырос с 54 тысяч тенге до 275 тысяч тенге. Даже ранние подъемы, начинающиеся в три часа утра, не пугают ее – организованный транспорт доставляет сотрудников к месту работы к половине шестого утра.
«Сейчас рабочий день длится с шести утра до трех часов дня. Мы уже настолько привыкли к такому графику, что кажется, будто адаптировались ко всему. Это очень удобный график. Организованная доставка сотрудников на машине помогает ежедневно преодолевать расстояние – 75 километров до Астаны и около 90 километров до рабочего участка. Хотя я изначально не имела опыта в роли дорожника, всему училась на практике. Однако освоение профессии оказалось несложным, поскольку подобные навыки используются при уборке дворов. А здесь работа связана с дорогами – поддержание чистоты на городских участках, в том числе уборка мусора, подметание тротуаров и газонов.У каждого из нас есть свой закрепленный участок, за который отвечает бригада. Например, дорога идет от Мангилик до Бухар Жырау и все наши обязанности распространяются на эти территории», — пояснила женщина.
Работа по поддержанию чистоты в городе – это не просто уборка мусора, это взаимодействие с разными людьми и проявление стойкости в сложных ситуациях.
«Среди горожан встречаются как те, кто с пониманием относится к нашему труду, так и те, кто, к сожалению, не проявляет должного уважения. Бывает, женщины подходят с добрым словом, предлагают помощь, а кто-то, наоборот, считает возможным выбрасывать свой мусор в наши рабочие контейнеры, предназначенные исключительно для сбора отходов с улиц. Молодежь тоже порой огорчает, оставляя после себя бутылки и упаковки прямо на газонах. Но, к счастью, больше тех, кто ценит наш труд. Особенно приятно, когда в холодные зимние дни кто-нибудь угостит горячим чаем или пирожком – это очень согревает и придает сил. Наша задача – подметать улицы, собирать мусор, используя веники, лопаты, мешки и специальные щипцы. Собранные мешки мы оставляем в определенных местах, фотографируем их для отчетности. Затем приезжает мусоровоз, и отходы отправляются на свалку. Мы выполняем свою часть работы – собираем и подготавливаем мусор к транспортировке. Техника подъезжает, мы собираем отходы, упаковываем их в мешки, фотографируем и отправляем отчет. Водитель отвозит все на свалку», — посетовала она.
В жизни Зауреш Маратовны семья всегда занимала центральное место. Ее муж Асылхан Сериков тоже нашел свое призвание в этой сфере. С особой теплотой и гордостью Зауреш Маратовна говорит о своих детях. Все они получили хорошее образование и уверенно идут по жизни, строя успешные карьеры. Старшая дочь, с детства проявлявшая тягу к знаниям и заботе о малышах, выбрала путь педагога. После окончания педколледжа по специальности «дошкольное образование» она решила углубить свои знания и поступила в университет. Сейчас она сама мама четверых детей, и, вероятно, передает им свою любовь к учебе и заботе.
Младший сын радует родителей своими успехами в учебе. Он получает высшее образование в одном из ведущих университетов Караганды и подает большие надежды, обещая стать ценным специалистом.
Двое сыновей, Айдос и Еркебулан, после службы в армии решили получить юридическое образование. Окончив карагандинский колледж, они не остановились на достигнутом. Оба успешно начали свой профессиональный путь в коммунальной компании «Астана тазалық», где, благодаря своему упорству и ответственности, прошли путь от рядовых сотрудников до бригадиров и мастеров. Их карьерный рост свидетельствует о целеустремленности и профессионализме.
Айдос Сериков считает, что главное - преодолеть неопытность, которая мешает на старте. Его трудовой путь в столице начался с линевке в районе Есиль. Армейский опыт пригодился особенно в плане физической подготовки — ходьба, бег. Вначале он был задействован в очистке колодцев и дренажных систем, то есть начинал буквально с базового уровня. Сегодня он занимает должность мастера по ручной уборке в ТОО «Астана тазалық».
«В моем ведении находится огромный участок и команда, собирающая и вывозящая твердые бытовые отходы. После года службы в пограничных войсках, закалившего меня физически и научившего дисциплине устроился дорожным рабочим. Меня многому научили наставники, их опыт бесценен. За два с половиной года я прошел путь от рядового работника до бригадира, а затем и до мастера. Разница между бригадиром и мастером – в масштабе ответственности. Если бригадир отвечает за свою бригаду, за процесс работы и соблюдение техники безопасности, то мастер же – за целый участок. В моем случае это территория около полутора миллионов квадратных метров. В нашей команде трудятся как мужчины, так и женщины. Женщины в основном занимаются сбором мелкого мусора, мужчины – более тяжёлой работой: вывоз мусора на КамАЗах, покос травы, работа на спецтехнике», – прокомментировал спикер.
По его словам, процесс уборки – сложная и многоступенчатая система.
«Сотрудники, распределённые по всем уголкам моего огромного участка, собирают мусор, складируют его в определенных местах, после чего грузчики забирают его и загружают в мусоровозы, отправляющиеся на свалку. Работа требует больших физических затрат и хорошей организации. В одной бригаде работают 20-30 человек, все зависит от сезона. Сейчас в моем подчинении две бригады – 12 человек и ещё около 20 человек из трёх частных бригад, всего около 37 человек. Мы ответственны за чистоту на таких важных улицах Астаны, как Мангилик Ел, Хусейн Бен Талал, трасса в аэропорт и Кабанбай батыра – местах, популярных среди туристов и жителей города. Также мы обслуживаем особенно важные объекты: дороги к аэропорту. Чистота там принципиальна, так как это зоны прибытия высокопоставленных лиц, президентов и других официальных делегаций. Наша работа невидима, но крайне важна для комфорта и благополучия всех горожан», – заключил мастер ручной работы.
Секрет успеха династии Сериковых прост: это любовь к своему делу, уважение к труду, преданность компании и стремление сделать город чище и краше. Они живой пример того, как однажды сделанный выбор может перерасти в целую семейную традицию, приносящую пользу обществу.