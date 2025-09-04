Малый бизнес по пошиву спецодежды успешно развивается в Мангистауской области

Год рабочих профессий
Категория логотип
13

В рамках Года рабочих профессий в регионе увеличивается число предпринимательских объектов, поддерживающих трудовые специальности. Яркий пример — предприятие Ria safety.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Основанное в 2018 году как магазин по продаже спецодежды, со временем компания расширила производство в соответствии с потребностями клиентов и в 2022 году запустила собственный швейный цех, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Сегодня в цехе изготавливают спецодежду для нефтяников, врачей и строителей.

Здесь трудятся более 20 квалифицированных швей, а годовой выпуск продукции составляет около 5 тысяч единиц спецодежды. По словам представителя предприятия Ренаты Умбеталиевой, цех ежегодно развивается и наращивает объёмы производства.

«Государственная поддержка стала для нас большой возможностью. Благодаря получению субсидий мы смогли поставить бизнес на ноги. Сегодня для нас самое главное — качество и доверие потребителей. В будущем планируем расширить производство и открыть большую фабрику. Это позволит создать новые рабочие места и внести вклад в экономику региона, – отметила она.

Эта инициатива способствует развитию малого бизнеса в регионе, росту числа рабочих мест и повышению престижа рабочих профессий.

#бизнес #Мангистауская область #пошив #спецодежда

Популярное

Все
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
35 школ Атырауской области остались без директоров
На пути к е-экономике будущего
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Мировые авиакомпании рекламируют Алматы
Ключевая роль молодежи
Уборочная кампания набирает обороты
Готовь трубы летом
Посвящение композитору
Новый уровень сотрудничества
Народных избранников ждет горячая пора
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
АПК: от селекции до переработки
Знаменательное событие для Бирсуата
«Город кочевников» передали Конаеву
Не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля
Число трехсменок сократилось втрое
Ремонтные работы продолжаются
В мир интересных открытий
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Минфин: Налоговые льготы станут более адресными для бизнеса
Каждый шаг на благо людей
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz

Читайте также

Сакен Онгарбаев: День нефтяника – праздник людей труда
От дорожного рабочего до бригадира: история одной трудовой …
Молодёжь Карагандинской области выбирает рабочие специально…
О дружбе, труде и просвещении

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]