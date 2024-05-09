Против танка ходил он с карабином и саблей

В нашей семье гордятся герои­ческим предком, участником Великой Отечественной войны Иваном Антоновичем Демченко, который в составе 138-го кавалерийского полка 30 кавалерийской Новобуг­ской ордена Ленина Красно­знаменной орденов Кутузова и Суворова дивизии участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Венгрии, Польши, Чехословакии, брал Минск, Одессу, Будапешт, Братиславу...

Мужество и силу духа нашего дедушки Родина отметила многими наградами, в том чис­ле орденом Славы III степени, медалями «За отвагу» и «За бое­вые заслуги».

Иван Антонович родился в 1913 году в селе Анновка Узункольского района Кустанайской области в многодетной семье. Окончил неполную сельскую школу и по тем временам считался образованным человеком: бегло читал, умел писать, хорошо считал. Родители рано приучали детей к труду. Троих старших сыновей – Якова, Ивана, Григория – отец учил обращаться с лошадьми: не только запрягать и ездить верхом, но и лечить, чис­тить, подковывать и даже шорничать, ремонтировать упряжь.

В начале 1930-х годов их большая семья переехала в село Акчакуль, туда же после службы в Красной армии вернулся и Иван. Работал счетоводом на зернотоке, создал семью.

Демченко Иван Антонович с боевыми товарищами (крайний слева в нижнем ряду)

В июле 1941-го его призвали в ряды Красной армии. В те дни в Акчакуль уже приходили первые похоронки, но Иван, оставляя супругу с тремя детьми, обещал вернуться живым и невредимым. Так и сбылось.

Победы сменялись неудачами

Кавалерийские части летом и осенью 1941 года вели бои с немцами на территории Западной Белоруссии, Украины и Ставропольского края, обороняли Донбасс. За проявленное бесстрашие и мужество две из них – 30-я и 38-я дивизии – были награждены орденом Красного Знамени.

1942-й выдался невероятно тяжелым: Красная армия на юге терпела поражение и отступала. Успехи сменялись неудачами и потерями. Так, в сентябре кавалеристы освободили дагестанское село Терекли-Мектеб и ближайшие аулы, выбив оттуда мотопехоту и две минометные батареи фашистов. Однако из-за отсутствия боеприпасов 138-й кавалерийский полк вынужден был отступить. Впрочем, вскоре, как только снабжение наладилось, кавалеристы, застигнув врага врасплох, одним броском освободили села Орта-Тюбе, Абрам-Тюбе, Тукуй-Мектеб, Березкино. Фашисты бежали, бросая оружие и технику. И это в 1942 году!

Почти три недели шли бои за Абдул-курган и Ачикулак (Ставрополье), где против кавалерии противник выставил до двух батальонов пехоты с 14 танками и восемью бронемашинами. Бой принял второй эскадрон, первый обошел противника с тыла. Из противотанкового ружья (ПТР) подбили бронемашину с 11 офицерами, а орудийный расчет Тарликова сжег танк. В это время ворвался третий эскадрон. Но при подходе трех танков, двух бронемашин и пяти мотоциклов расклад сил изменился, и с Ачикулака немцы пошли в контрнас­тупление. Из-за превосходства врага эскадроны стали отходить, однако батарея старшего лейтенанта Коротача подбила еще два танка и бронемашину.

Чтобы установить размещение огневых средств противника, в течение двух дней кавалеристы проводили разведку боем. Были и тихие вылазки, когда группы бойцов, рискуя жизнью, пробирались в глубь селения, чтобы выяснить состав немецких войск. Стало очевидно, что в Ачикулаке враг установил сильную круговую оборону. После короткой передышки пошли на штурм. Бойцы и командиры подбирались к селению, преодолевая открытую местность по-пластунски, под сильным пулеметным и минометным огнем.

Ворвавшись в село, они закидывали гранатами вражеские ДЗОТы. Часть красноармейцев была отрезана от полка, и в течение десяти часов они вели неравный бой с немцами. К исходу дня кольцо немецкой обороны прорвали – Ачикулак был освобожден.

Лошади под охраной

Выводы были сделаны. Во время коротких передышек стали обучать рядовых кавалеристов стрельбе из ПТР. После тяжелых боев на Северном Кавказе и Ставрополье советское командование решилось на нестандартный шаг: объединять казачьи кавалерийские соединения с танковыми. Такие боевые формирования стали называться конно-механизированными группами.

Зима 1943 года выдалась суровой, но на фоне успехов Крас­ной армии под Сталинградом развернулось наступление войск Южного фронта. К середине января были отвоеваны Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, 21 января – Ставрополь. В начале февраля силы Южного фронта осуществили Ростовскую операцию.

Как сообщает журнал боевых действий 138-го кавалерийского полка, в ночь на 8 февраля 1943 года полк, перерезав железнодорожное сообщение Рос­тов – Таганрог, занял станцию Семерниково и организовал с другими частями 4-го гвардейского кавалерийского корпуса оборону. Четверо суток полк отражал яростные контратаки вражеской пехоты и танков, поддерживаемых артиллерией и авиацией и пытавшихся соединиться с отрезанной группировкой в районе Ростова.

Обычно после артобстрела и бомбежки фашисты пускали по 10–15 тяжелых танков, за которыми следовала пехота. При обороне Семерникова враг применил другую тактику: по кавалеристам били из минометно-артиллерийских орудий, с разных сторон группами шли танки при поддержке 15–25 самолетов. Однако все попытки противника прорваться к Ростову провалились.

Читая журнал боевых действий, убеждаешься, что практически каждый бой кавалеристы вели против танков и бронемашин, прикрываемых огнем минометов, налетами штурмовой и бомбардировочной авиации. За доблестные действия в одном из таких боев 8 ноября 1943 года Иван Демченко и был награжден медалью «За боевые заслуги».

Конница, конечно, была маневреннее танков, и немцы боялись ее внезапных набегов, однако лошади – не танки и не минометы, они требовали человеческого теп­ла и постоянной заботы.

Именно поэтому командование ценило не только боевые качества рядовых солдат-коневодов, но и их умение следить за лошадьми при бомбежках и артобстрелах, умело маневрируя, уводить их из-под вражеского огня, а по сигналу «Подать лошадей!» быть готовым исполнять все приказы.

На Одесском направлении

Буквально месяц назад отмечалось 80-летие Одесской наступательной операции. В апреле 1944-го 138-й кавалерийский полк в составе трех сабельных эскадронов в пешем строю под налетом вражеской авиации наступал на Васильевку. Шла массированная бомбардировка наших позиций, и батареи капитанов Коротача и Юдицкого остались без лошадей.

Затем несколько дней под арт­обстрелом и бомбежками полк продвигался к местечку Юзефсталь, где гитлеровцы заранее приготовились к обороне. Полк четырьмя сабельными эскадронами в конном строю пошел в атаку. Эскадроны, увлекаемые замкомандира полка подполковником Катричем, выбили противника из села и обратили в бегство. Немцы потеряли убитыми 45 солдат и офицеров, ранеными до 120 человек и столько же пленными.

Стояла задача – отрезать Одесскую группировку, не дать противнику выйти на переправу через Днестр. Враг беспрерывно бомбил боевые порядки конников. Немцы яростно прорывались на юг. Огромная колонна из автомашин и обозов растянулась по большаку Одесса – Гросслибенталь. Для вывода своих войск из окружения в районе Татарки противник сосредоточил до четырех артиллерийских батарей, самоходные пушки и танки. Эскадроны, заняв оборону на самом нижнем скате высоты, вплотную к дорогам, не дали возможности отступавшим вывезти материальную часть. За участие в боях с 28 марта по 13 апреля 1944 года красноармеец Иван Демченко был награжден орденом Славы III степени.

Будучи коневодом, умело маневрируя на местности, он оберегал животных от артобстрелов и бомбежек. Зорко следил за продвижением эскадрона и по сигналу быстро подавал лошадей, чем способствовал выполнению боевой задачи.

«В бою за село Николаевка из карабина уничтожил троих немцев и вынес с поля боя раненого бойца. 10 апреля в бою у села Татарка вынес с поля боя раненого командира эскадрона», – сообщается в наградном листе.

Перед следующим маршем полк получал небольшую передышку, а значит, кавалеристы устраивали выводку лошадей, осматривали их на качество чистки, ковки, на упитанность. Возобновлялись занятия по боевой и политической подготовке, пристрелка нового оружия.

Под прикрытием катюш

В июне 1944 года 138-й кавалерийский полк авангардом дивизии следовал по маршруту Ельцы – Моисеевка – Протасы – Березовка. Марш совершался в труднейших условиях лесисто-болотистой местности. В трясину проваливались люди и лошади. Орудия, повозки и автомашины не раз приходилось вытаскивать вручную.

26 июня полк вышел на восточный берег реки Птичь, все подступы к которой враг прикрывал минометным и пулеметным огнем. Под прикрытием катюш эскадроны пошли в наступление, но безуспешно. В течение двух дней они пробивались с боем вперед. Особенно отличились бойцы 1-го эскадрона. Они первыми форсировали Птичь под интенсивным обстрелом врага. Захватив переправу, удерживали ее до подхода главных сил дивизии.

За ряд боев по освобождению Белоруссии (с 26 июня по 27 июля 1944 года) мой дед Иван Демченко был награжден медалью «За отвагу». Как старший коневод, он следил за своевременным корм­лением, водопоем и маскировкой конского состава, оберегал лошадей эскадрона от болезней и обстрелов. При налетах вражес­кой авиации быстро разделял табун на мелкие группы, чтобы сохранить от потерь.

26 июня, в момент переправы лошадей через реку, на Ивана Демченко напали двое немцев, которых он застрелил из карабина и своевременно подал тягловую силу эскадрону.

Мирные заботы

Вернувшись с войны, дед ни детям – а после войны у них с бабушкой Наташей родились еще четверо – ни нам, внукам, никогда не рассказывал о своих боевых подвигах. Он ни разу не ходил на встречи ветеранов со школьниками. А мы не понимали почему…

В шкафу висел парадный пиджак деда с медалями и наградными планками. На почетном месте под стеклом хранились благодарственные письма от командующего армией, многочисленные фотографии с сослуживцами.

Каждое лето мы, 7–10 внуков, проводили в его доме, в Акчакуле. Дед Иван с вечера до блеска начищал свои кирзовые сапоги (другие он не носил), чистил брюки-галифе, пришивал подворотнички к любимой гимнастерке, покуривал трубку, набитую табачком-самосадом.

Утром спозаранку чистил, кормил и выгуливал серую в яблоках лошадь, а когда запрягал ее в бричку, мы ехали к озеру на заливной луг. Здесь дед освобож­дал савраску от упряжи, а мы бегали по лугу или купались в озере, пока он орудовал косой. Потом старшие внуки складывали на бричку сено. «За труды», как говаривал дед, мы обязательно купали коня.

Возвращаясь домой на огромной копне свежего сена, мы свистели в гороховые свистульки и спевали «Три танкиста» и «Едут, едут по Берлину наши казаки».

Дед всегда пребывал в хорошем настроении, даже наказывал нас как-то по-доброму. Глядя на него, никто бы и не подумал, что он на коне с саблей и карабином против танка ходил…

Только несколько лет назад, когда ЦАМО начал оцифровывать документы времен Великой Отечественной, мы узнали о военном пути нашего славного отважного деда. Стало понятно, почему старый воин не любил говорить о войне, но зато любил людей и лошадей.