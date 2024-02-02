Путеводная звезда

Проводник демократии

Первым главным редактором газеты во время оренбургской ссылки стал Ахмет Байтурсын­улы, к тому времени известный поэт, педагог, публицист, ученый-тюрколог. В мае 1914 года канцелярия главного управления по делам печати Российской империи разрешила Миржакыпу Дулатулы исполнять обязанности второго редактора газеты «Қазақ».

Огромную роль в определении ведущей линии газеты, как и всего казахского национально-освободительного движения начала ХХ века, сыграл выдаю­щийся политик, экономист, историк, этнограф и литературовед Алихан Букейхан. Страстные, бескомпромиссные публицисты-соратники регулярно обрушивались со страниц издания с критикой на царские власти, требовали реформ. В своих поэмах и стать­ях они осуждали бедственное положение казахского народа, находившегося под гнетом имперской администрации.

Великолепной троице мыслителей удалось не только создать общенацио­нальную газету, ставшую рупором партии «Алаш», но и сплотить вокруг нее весь цвет казахской демократической интеллигенции. В еженедельной многотиражке публиковались статьи видных национальных деятелей, среди них – поэты, прозаики и публицисты: Шакарим Кудайбердиев, Магжан Жумабаев, Мустафа Шокай, Мухамеджан Тынышпаев, Султанмахмут Торайгыров, Жусипбек Аймауытов, Беимбет Майлин, Халел Досмухамедов, Сабит Донентаев и многие другие.

В одной из своих публикаций газету «Қазақ» Ахмет Байтурсын­улы назвал «глазами, ушами и языком нации». По его мнению, издание призвано служить распространителем знаний, защитником народа, проводником демократических идей в обществе.

«Для того чтобы сохранить свою самобытность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к просвещению и общей культуре, – писал общественный деятель. – Мы обязаны первым долгом заняться развитием литературы на родном языке. На самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою литературу».

За короткий период газета обрела огромную популярность: ее тираж вырос с трех до восьми тысяч экземпляров. Среди подписчиков были читатели не только из Степного края, но и Москвы, Петербурга, Уфы, Казани, Томска, а также Турции и Китая. «Газета, созданная поч­ти из ничего и выживавшая в тяжелых условиях царско-полицейского режима, благодаря умелому руководству и самоотверженному труду Ахмета Байтурсын­улы имела собственную типографию, большой запас бумаги, библиотеку, – писал Миржакып Дулат­улы. – При редакции был открыт благо­творительный фонд помощи казахским студентам».

Одной из приоритетных тем издания было укрепление единства народа, возрождение казахской государственности. В марте 1918 года пришедшие к власти большевики ликвидировали типографию газеты «Қазақ». Немногим позже были репрессированы ее основатели и авторы.

Кладезь информации

Нынче впервые в нашей стране 2 февраля отмечается Национальный день печати. Не случайно он приурочен ко дню рож­дения газеты «Қазақ», явившейся прародительницей казахстанских печатных изданий.

Как сообщил в интервью «Казахстанской правде» руководитель Центра прикладных и научных проектов Архива Президента РК доктор исторических наук Кайрат Алимгазинов, в фондах учреж­дения хранятся документы, имеющие отношение к истории развития казахской периодической печати начала ХХ века, в том числе газеты «Қазақ». Немало сведений об этом издании в материалах комиссии Истпарт, в архив­ных коллекциях документов жертв политических репрессий, датируемых 1920–1930 годами.

– Газета выступала мировоззренческой площадкой для распространения идей передовой казахской интеллигенции, формировала волну общественного настроения, – отметил ученый. – В ней публиковались статьи не только на тему политики, но и культуры, экономики, социального характера. Газета имела широкое распространение в казахской степи, пользовалась большим авторитетом.

По данным эксперта, за распространение нежелательных влас­тям идей редакция несколько раз была оштрафована на суммы до 3 000 рублей за каждый номер. Это при том, что поначалу издатели не имели источников финансирования.

– В секретном донесении на имя оренбургского губернатора от 1 марта 1916 года говорилось, что редактор газеты Ахмет Байтурсынулы начал издавать газету, имея в своем распоряжении лишь 750 рублей, – рассказал Кайрат Шакаримович. – Удивительно, что газета продолжала выходить, несмотря на жесткие репрессии. Развернувшиеся в 1916–1917 годах исторические события лишь усилили значение издания. Информационное воздействие газеты на казахское общество было велико. Это разъяснительная политика и споры вокруг указа 1916 года о призыве на тыловые работы, освещение обстоя­тельств, связанных с подготовкой к выборам в Учредительное собрание 1917 года. В условиях этих политических пертурбаций организующую роль взяла на себя газета.

Немаловажное значение имело и название издания, отстоявшего этническое имя народа. Ведь в начале ХХ века казахов именовали киргизами. И можно сказать, что с подачи Ахмета Байтурсын­улы исторический этноним «қазақ» был возвращен народу.

– Публикуя произведения известных казахских писателей, поэтов, мыслителей, редакция газеты «Қазақ» способствовала развитию казахской культуры и просвещения, формировала чувство нацио­нального сознания, исторической идентичности казахов, – продолжил ученый. – Отрадно, что сегодня наблюдается большой интерес к старейшему изданию. В прошлом году вышел семитомный документальный сборник «Қазақ газеті», куда вошли все номера газеты. И сегодня каждый желающий может ознакомиться с этим уникальным историческим источником, на страницах которого излагались идеи, которые легли в основу фундамента нашей независимости.

Как напомнил собеседник, с ноября 2020 года указом Президента страны была создана госкомиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Комиссия занималась воп­росами восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных в 1930-е годы, в том числе представителей казахской интеллигенции, публикацией трудов, пропагандой их творчес­кого и политического наследия. Настоящим кладезем информации для исследователей выступают материа­лы газеты «Қазақ».

В Службе редких книг и рукописей Национальной библиотеки РК хранятся хрупкие пожелтевшие страницы легендарной газеты «Қазақ», издававшейся более ста лет назад на арабской графике. Собраны подшивки номеров, вышедших с 1913 по 1917 год. На сегодня пятилетний тираж издания полностью оцифрован, читатели могут пользоваться материалами в электронном формате.

Как рассказала директор библиотеки Бакытжамал Оспанова, начиная с 90-х годов группой казахстанских ученых Ушкултай Субханбердиной, Сарсенби Даутовым, Кайратом Сак, Светланой Смагуловой и Гарифоллой Анесом был проведен ряд исследовательских работ. В частности, подготовлен библиографический указатель статей, опубликованных в газете «Қазақ» и журнале «Айқап», изданы научные труды, включающие избранные и актуальные статьи газеты за 1913–1918 годы, переведенные на кириллицу. Кроме того, отдельными книгами изданы номера «Қазақ» за 1913, 1914 и 1915 годы, полностью переведенные на современный казахский язык.

– Публикации доступны для широкого круга читателей, – говорит Бакытжамал Каирбековна. – Их изучают студенты, преподаватели вузов, школ, работники музеев. Мы горды тем, что у нас хранится уникальный фонд первой общенациональной газеты, авторами которой выступали выдающиеся лидеры казахской интеллигенции Ахмет Байтурсынулы, Миржакып Дулатулы и Алихан Букейхан.

В главную библиотеку страны часто поступают запросы из разных регионов республики на получение материалов, опуб­ликованных в газете «Қазақ». Также студенты журфака КазНУ­ им. аль-Фараби при написании дипломных работ на тему становления казахской печатной журналистики, пользуются данными материалами из Фонда редких книг и рукописей. По оценкам специалистов и читателей, газета «Қазақ», сформировавшая на рубеже эпох идеологическую платформу партии «Алаш», стала главным рупором чаяний и надежд казахского народа, его путеводной звез­дой – Темірқазық!