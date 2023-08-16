Пути сотрудничества обсудила делегация Казахстана с бизнесменами Китая

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Во время встречи в мае в Сиане главы Казахстана и Китая поставили задачу довести взаимный товарооборот до 40 млрд долларов.

Фото пресс-службы Правительства РК

В Шэньчжэне состоялся круглый стол, где казахстанская делегация обсудила вопросы развития сотрудничества с крупнейшими бизнесменами, представителями компаний, входящих в топовые рейтинги поставщиков технологий, товаров, услуг в Китае, а также с мировыми экспортерами в сфере сельского хозяйства, логистики и транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Казахстанскую делегацию во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным представляли министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, председатель Комитета индустриального развития МИИР Азамат Панбаев, генеральный директор Центра развития торговой политики «Qaztrade» Рустем Асулбек, руководители АО НК «КТЖ» и других профильных предприятий.

«Сегодня казахстанско-китайское сотрудничество характеризуется высокой динамикой контактов на высшем уровне и широким спектром областей торгово-экономического взаимодействия, привлечения инвестиций, развития транспорта и логистики. Во время встречи в мае в Сиане главы Казахстана и Китая поставили перед нами задачу довести взаимный товарооборот в ближайшие годы до 40 млрд долларов. Уверен, что этого показателя мы скоро достигнем. Но помимо количественного показателя, нам важно качество контента. Правительство Казахстана заинтересовано, чтобы с вашей помощью, опытом и огромным запасом технологических наработок максимально увеличить объем производства товаров высокого передела. У продукции, произведенной в Казахстане, достаточно много преимуществ. Мы находимся в ЕАЭС, а это означает выход на рынок в 160 млн человек», — обратился Серик Жумангарин к участникам круглого стола.

Cтарший экономист, президент Китайской ассоциации распространения сельскохозяйственной техники (CAMDA) Фан Цзяньхуа предложил использовать площадку международной выставки сельскохозяйственной техники, организуемой ассоциацией, как мост для казахстанско-китайского сотрудничества. Эта выставка пользуется всемирной известностью и является крупнейшей в Азии. От имени CAMDA он заявил, что ассоциация готова прилагать силы для инвестирования в Казахстан в сфере торговли и строительства инфраструктуры.

Председатель Китайской ассоциации производителей фосфорсодержащих удобрений Сюй Сюэфэн рассказала о развитии отрасли в КНР.

По мере развития технологий и оборудования мощность производства удобрений в КНР непрерывно растет. Сегодня Китай производит свыше трети мирового производства по двум видам фосфорных удобрений, а их экспорт составляет порядка 30% от мирового товарооборота, еще по одному – 11% мирового оборота и 15% мирового экспорта.

В последние годы в Китае наблюдается рост использования органических удобрений. Одновременно формируется огромный рынок производства других видов удобрений.

«Наша ассоциация насчитывает порядка 400 членов, охватывает свыше 90% всех производителей удобрений в КНР. Думаю, наши члены могут оказать поддержку в сотрудничестве Казахстана и Китая в области производства удобрений», — сообщила она.

Генеральный секретарь Китайской ассоциации торговли семенами Тянь Вэйхун предложила совместно развивать индустрию производства семян в Казахстане.

«Семена – фундамент сельскохозяйственного развития. За 30 лет мы достигли большого прорыва. Особенно хороши результаты по улучшению эффективности сортов таких культур, как рис, кукуруза и многих других. Высококачественные семена могут удовлетворить не только спрос Китая, но и за рубежом. Это как раз отвечает потенциалу Казахстана, где есть огромные площади для посевов. Мы можем укрепить наш диалог на правительственном уровне, усилить обмен между ассоциациями наших стран, составить платформы для наших компаний для сотрудничества в этой сфере, содействовать развитию семенной индустрии в вашей стране. Мы также можем передать наши передовые цифровые технологии и искусственный интеллект для сельского хозяйства, чтобы внести вклад в безопасность зерновых в Казахстане», — сказала Тянь Вэйхун.

Казахстанская сторона пригласила группу специалистов ассоциации приехать в Казахстан уже в августе для обсуждения путей сотрудничества.

Со стороны других участников прозвучали предложения о налаживании взаимосвязей в сфере производства сельхозтехники, интернет-банкинга, инновационных технологий в сельском хозяйстве.

#сотрудничество #Китай #делегация #обсуждение #Правительство #бизнес

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