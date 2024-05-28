Новый Qazaq trend поддержал в соцсетях МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Надпись под постом гласит, что популярный ролик демонстрирует многогранность спасателей, помогая обществу увидеть их с новой стороны. На кадрах девушка предстает в спецодежде и изящно двигается и поет под песню и группы KESHYOU «Ризамын».

За сутки видео собрало тысячи лайков и комментариев. Подписчики восхищаются профессионализмом и патриотизмом казахской красавицы.

Напомним Qazaq trend kz недавно стал популярным в TikTok. Короткие видеоролики, где девушки с помощью мейкапа создают красочные образы в казахском национальном стиле, быстро завирусились в Казнете.