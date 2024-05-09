Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
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Бибигуль Бейсенбайкызы, старший научный сотрудник Акмолинского областного историко-краеведческого музея
Уроженец Кокшетау Рахимжан Сансызбаев в 1938–1941 годах работал в редакции литературно-художественного журнала «Әдебиет және өнер», близко общался с писателем Сабитом Мукановым. В своих материалах освещал жизнь республики, много писал о людях. В годы Великой Отечественной войны был разведчиком, военным корреспондентом. В экспозиции Акмолинского областного историко-краеведческого музея представлены экспонаты, переданные в дар сыном фронтовика Корганбеком Рахимжанулы.