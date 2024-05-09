Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау

Родился Рахимжан Сансызбаев в 1920 году в Кокшетау. Родители рано ушли из жизни. Маленький Рахан некоторое время жил у родственников, затем в детском доме села Казгородок. Успешно окончил среднюю школу в селе Кишкенеколь. Мечтал стать поэтом. Но началась война. Рахимжан ушел на фронт. Воевал в составе 234-го запасного стрелкового полка политуправления Ленинградского фронта. Был собственным корреспондентом издававшейся там казахской газеты «Отанды қорғау» с 1942 по 1944 годы.

В начале 1944-го его друг Сабит Муканулы получает от Рахимжана письмо, которое хранится сегодня в фондовой коллекции «Сәлем, саған майданнан, Қазақстан!» областного музея. Письмо Сансызбаева написано на латинице, мы приводим его в переводе.

«Сабит! Всегда и везде – и во время кровопролитных боев в Сталинграде, и в период битвы на Курской дуге, и при взятии Орла, и освобождении Киева, в самые трудные минуты и часы, когда пули и снаряды сыпались на нас, как град, когда смерть витала рядом, вырывая из рядов моих товарищей, – я помнил Ваши слова.

В 1939 году, когда я работал в журнале «Әдебиет және өнер», Вы неоднократно говорили сотрудникам редакции: «У Рахимжана, как у древних батыров, решительный и задиристый характер, бесстрашная широкая натура. У него душа нараспашку. В глазах мелькают огоньки. Из него что-то выйдет…». На войне первое время думал: видимо, ошибся во мне Сабең… Какой из меня герой? Поэтому я робел, считал себя недостойным писать Вам.

Я выполняю свой долг перед Родиной на совесть. Настроение бодрое, самочувствие отличное, не знаю тоски и печали, недомоганий. Выходил из окружения, бывало, схватывался с врагом в рукопашном бою, попадал под бомбежки, несколько раз был ранен... Даже в часы крайней опасности я не испытывал страха, не падал духом. Мои слова не бравада. Может быть, определенные черты моего характера сохраняют мне жизнь.

С тех пор как сменил перо на автомат, я стал разведчиком. Трижды прыгал с парашютом в тыл врага. Однажды взял в плен двух немцев. За это командование наградило меня знаком «Отличный разведчик» и объявило благодарность. Я выполнял много и других заданий. Горжусь тем, что меня называют «Герой-казах», «Лихой разведчик».

В сентябре 1943 года командование срочно потребовало «языка» (обязательно живого). Были вызваны разведчики части, среди них был и я. Захватив лично трех гитлеровцев, я привел их в наше расположение. Командование представило меня к ордену Красного Знамени и отправило в офицерскую школу. Сейчас учусь. Получу лейтенантское звание и вернусь на фронт.

…Давно не читал книг на казахском языке. Прошу, если Вас это не затруднит, прислать мне Вашего «Балуана Шолака». Посылаю маленькую фотокарточку, чтобы Вы вспомнили мое лицо... Письмо пишите по адресу: полевая почта 74055 «Г», Сансызбаев Рахимжан. Я оставил у вас свою рукопись «Кiм болам». Какова ее судьба? С пламенным гвардейским приветом – Рахимжан».

Судьба вышеназванной рукописи, переданной Сансызбаевым писателю Сабиту Муканову, неизвестна. А о подвигах казахского разведчика писали в газете «Отанды коргау». Так, в номере от 11 октября 1944 года старший лейтенант А. Сыздыкбеков и младший лейтенант Б. Жумагалиев пишут: «Потомок Ангала-батыра и Биржана сал, выросший на просторах Сарыарки, в краю прекрасных озер земли Кокше, вспоенный поэзией Жамбыла молодой писатель Рахимжан отправился в великий поход».

В другом документе говорится, что гвардии лейтенант Рахимжан Сансызбаев, «действительно является сотрудником отдела контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР. Имеет право проверять документы и задерживать всех подозрительных военных и гражданских лиц. При себе имеет личное оружие. 30 апреля 1945 года».

Однажды разведчик и военкор Сансызбаев, взяв в плен немецкого офицера, в качестве трофея оставляет у себя его кожаный портфель. Раритет, прошедший всю войну, сегодня также представлен в экспозиции областного музея. Тогда в портфеле немецкого офицера находились документы и Книга учета доходов и расходов. Этот бухгалтерский журнал Рахимжан использовал в качестве тетради для своих произведений, статей, а также альбома для фотографий.

После войны Рахимжан Сансызбаев вернулся в родной Кокшетау. Женился на Батиме Бейсенбайкызы из аула Кошкарбай. Акын умело импровизировал на домбре, владея двумя языками, писал прозу. Также работал заведующим отделом и корреспондентом газеты «Социалистiк Казакстан» (ныне «Egemen Qazaqstan»). Составлял шежире.

Вместе с супругой воспитал пятерых детей. Его внуки и правнуки проживают в Кокшетау, Алматы. Корганбек Рахимжанулы, изучив наследие отца, несколько лет назад издал книгу «Бес оқ».