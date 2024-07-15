Расследование по делу о взятках в системе МЧС завершено

Агентство завершило расследование в отношении сотрудников МЧС, получавших взятки на сумму более 40 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В текущем году из общего числа зарегистрированных уголовных правонарушений выявлено 49 фактов системной коррупции, где изобличено 212 лиц, передает передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу



Так, Антикор завершил расследование в отношении председателя противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и области Жетісу.

Должностные лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителя бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге.

Следственным судом в отношении подозреваемых лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Год назад ведомство сообщало о том, что главу комитета и глав департаментов МЧС заподозрили в коррупции.