Председателя Комитета и руководителей департаментов МЧС заподозрили в коррупции

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Агентство Казахстана по противодействию коррупции в рамках выявления системных фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям РК пресекло противоправную деятельность руководителей подразделений МЧС, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Так, по результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по городу Шымкенту и Жетысуской области. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждении проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечению своевременной оплаты по ним", –сообщил на полугодовой коллегии Агентства по противодействию коррупции председатель Асхат Жумагали.



Суммы взяток варьировались от 100 тысяч до 4 млн тенге.



Кроме того, по данным Антикоррупционной службы, председатель Комитета противопожарной безопасности МЧС за незаконное денежное вознаграждение покровительствовал одному из руководителей ДЧС по Улытауской области.



Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Проверяется причастность указанных должностных лиц к другим коррупционным правонарушениям.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вчера, 19 июля 2023 года, стало известно, что Антикор ведет расследование в отношении начальника ДЧС Жетысуской области Бауыржана Избасарова.