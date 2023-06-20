Растет число беженцев

В конце 2022 года число беженцев в мире составило 108,4 млн человек, и это неоспоримый рекорд, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

За десять лет число вынужденно покинувших свои дома лиц утроилось. С 2011 года оно увеличивается ежегодно. Основным фактором роста в 2022-м стал вооруженный конфликт в Украине. В результате число украинских беженцев за ­несколько месяцев выросло почти до 6 млн человек.

В первые пять месяцев текущего года число беженцев продолжало расти. По данным УВКБ ООН, оно, вероятно, уже превысило 110 млн человек. Только в Судане и Сомали за последние месяцы было отмечено более миллиона человек.

Как сообщается в статье, семь из десяти человек, подпадающих под категорию беженцев, – выходцы из одной из следующих стран: Сирия, Украина, Афганистан, Венесуэла, Южный Судан или Мьянма.