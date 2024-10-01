Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!

Апельсины, грейпфруты и лимоны выращивают в теп­лицах под Карагандой. Причем с каждым годом ассортимент и объемы витаминной продукции расширяются. Это стало возможным благодаря инструментам государственной поддержки, которые предоставляет фонд развития предпринимательства «Даму».

Он помогает расти малому и среднему бизнесу. Фонд выдает льготные займы, субсидирует процентные ставки по кредитам в банках и выступает гарантом при отсутствии залога.

– В 2024 году нами поддержано более 790 проектов на сумму кредитного портфеля около 42 миллиардов тенге, – рассказал директор карагандинского филиала фонда «Даму» Асет Тлемисов. – Мы активно применяем Единую комплексную программу. В ее рамках особое внимание уделяется обрабатывающей промышленности. Предприниматели, работающие в этой сфере, получают льготные кредиты со ставкой 8% в первые три года. В приоритете у нас находится производство продуктов питания, текстиля, химии, то есть то, что имеет добавленную стоимость и изготавливается из отечественного сырья.

Что касается Топарского теп­личного комплекса, то в нынешнем году он получил два кредитных транша под 10%. Деньги были направлены на пополнение оборотных средств. Кроме того, фонд «Даму» предоставил свою гарантию для банка, поскольку предприятию не хватало залогового обеспечения.

Корреспондент «Казахстанской правды» побывала в Топарских теплицах и посмотрела, как выращивают овощи и фрукты made in KZ.

Комплекс занимает территорию в 32 га. Здесь растут огурцы, помидоры, баклажаны, грейп­фруты, лимоны, апельсины – всего 16 видов витаминной продукции. Для этого используют не только гидропонику, но и грунт. Почва особенно важна для выращивания помидоров. Грунтовые томаты имеют специфический аромат и сладковатый вкус, чего не скажешь о тех, что поспели на гидропонике.

– Сейчас выращиваем более 6 000 тонн овощей и фруктов в год. Сбываем их на местном рынке, – рассказал директор Топарского тепличного комбината Абдурауф Абдумавлонов. – Часть продукции отправляем в Россию и Беларусь. Кроме того, готовимся к экспорту в страны Ближнего Востока. Планируем выращивать для этого томаты черри, баклажаны и салаты.

…Экскурсия по теплицам началась с сектора, где растут огурцы. Они занимают самую большую площадь. Для их выращивания применяют гидропонику. Вместо грунта используется минеральная вата. Да, самая обычная! Та, что используется строителями в качестве утеплителя.

Оказывается, минеральная вата хорошо впитывает и удерживает влагу, необходимую огурцам.

Растение живет 140 дней. Через 45 суток после посадки оно начинает давать плоды. Этот процесс продолжается в течение 95 дней. Один куст за свою жизнь дает более 20 кило огурцов. Их в Топарских теплицах сажают два раза в год.

За температурой, влажностью, уровнем освещенности следит аппаратура, а вот урожай работники собирают вручную. Это важное дело доверяют только женщинам. Считается, что их руки нежнее мужских, а значит, они не испортят товарного вида продукции.

По дороге к парникам с помидорами настаиваем на том, чтобы нам показали лимоны с грейпфрутами. Не верится, что эти теплолюбивые культуры могут расти в нашем климате. Заходим в оранжерею и видим деревья, усыпанные лимонами, хурмой и грейпфрутами размером с дыню «колхозница». Правда, еще неспелыми.

Вот в стеклянную крышу теп­лицы упирается дерево папайи, похожее на пальму. Сверху ее ствол буквально облеплен зелеными и желтыми плодами. По форме они напоминают продолговатую тыкву. Пробовать их корреспондент «Казправды» не стал. «Не советую. Они невкус­ные», – со знанием дела произнес директор теплицы.

– У нас растут четыре вида цитрусовых – это лайм, лимон, грейп­фрут и апельсин, – перечисляет директор. – Ежегодно собираем около 200 тонн. Хотим увеличить урожай до 1 000 тонн. А еще планируем закупить деревья авокадо. Считаем, что будет спрос.

Абдурауф Абдумавлонов рассказывает, что в теплицах стараются выращивать экологически чистые овощи и фрукты. Поэтому сводят к минимуму использование пестицидов. «Химию» заменяют специальные жучки-энтомофаги, которые уничтожают паразитов, не нанося вреда растениям.

В тепличном комплексе есть собственная лаборатория. В ней-то и разводят этих полезных насекомых.

– Благодаря господдержке нам удается модернизировать теплицы, повышать объемы продукции и расширять коллектив, – резюмирует руководитель Топарского тепличного комплекса. – Три года назад здесь работало около 150 человек, а сейчас уже – 300. Когда полностью достроим теп­лицы, планируем увеличить штат до 800 сотрудников.

Надо сказать, что инструментами господдержки успешно пользуются не только овощеводы-тепличники, но и другие представители малого и микробизнеса. Один из них – молодой предприниматель Никита Дорош. У него собственная мастерская по изготовлению мужской обуви, в которой работают девять человек.

Предприниматель открыл свое дело недавно, но уже несколько раз успел воспользоваться мерами господдержки. В 2022 году получил кредит под 6% на пополнение оборотных средств. Год спустя ему выдали льготный заем на покупку новых швейных машин. А недавно в рамках Единой комплексной программы он получил гарантию фонда «Даму» и взял кредит под 8% годовых, чтобы приобрести новое оборудование для своей мастерской.

– У нас ручная работа, не фаб­ричная. Мы шьем немного – примерно 3 000 пар обуви в год, – рассказал бизнесмен Никита Дорош. – Но благодаря гос­поддержке сможем выпускать больше.

Нарастить объемы производства планирует и карагандинская компания Profland-RT. Она выпус­кает металлический профиль для строительства. Предприятие получило льготный кредит на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционных проектов.

По словам директора компании Артема Слесаренко, господдержка дает импульс бизнесу. Это особенно важно сейчас, когда все жестче становится конкуренция с производителями из России и Китая.