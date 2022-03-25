Раздававшая подзатыльники детям воспитательница попала на видео в Карагандинской области

В соцсетях появился видеоролик, на котором воспитательница одного из детских садов города Абай Карагандинской областа раздает детям подзатыльники, сообщает Kazpravda.kz.

Сообщается, что данное видео в Instagram-паблик skandal_krg прислала подписчица – мама, чей ребёнок ходит в эту группу.



"Сегодня посмотрели видео с камер, были шокированы происходящим", – написала женщина.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что в настоящее время уже проводятся мероприятия по установлению потерпевших и обстоятельств произошедшего.

В отделе образования Абайского района сообщили, что данный детский сад является частным.

"Сад был открыт в феврале 2021 года. По данному факту создана комиссия, по итогам рассмотрения будут приняты необходимые меры", – говорится в сообщении.