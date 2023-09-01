Развивать предпринимательский климат поручил Токаев

Президент
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Аманжолова Айман
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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны «Экономический курс Справедливого Казахстана», поручил развивать предпринимательский климат республики, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

Фото: kazpravda.kz

«Еще один важный вопрос – состояние предпринимательского климата в стране. Между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог. Известно, что сегодня, в переходный период, государственные органы допускают в своей работе определенные недочеты и перегибы. Поэтому необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений.

Речь идет о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках. По налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности.

Следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами. Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными. Однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду.

Вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора. Поэтому в ближайшее время я проведу специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом» - сказал президент.

#Токаев #президент #бизнес #послание

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