Реабилитированы более 311 тысяч жертв политических репрессий – итоги работы госкомиссии

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заключительное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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В ходе заседания были подведены итоги деятельности государственной комиссии и ее региональных филиалов.

Участниками заседания отмечалось, что деятельность образованной в соответствии с указом президента от 24 ноября 2020 года комиссии позволила организовать системную комплексную работу по реабилитации жертв массовых политических репрессий, имевших место в период 20-50-х годов XX столетия.

В первую очередь, госкомиссия концентрировалась на исследовательско-поисковой и сводно-аналитической работе.

Для сопровождения деятельности госкомиссии был образован проектный офис, в состав которого вошли ученые, исследователи и представители госорганов.

Для всестороннего охвата разных категорий жертв репрессий были сформированы три тематические научные группы.

Во всех регионах страны также были созданы местные комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

Всего под эгидой госкомиссии было объединено 425 ученых, исследователей и экспертов, более 260 из которых были задействованы в составе региональных комиссий.

Этими учеными и экспертами проведена большая исследовательская работа в более 60 государственных и ведомственных архивах во всех регионах страны.

За истекший период рассекречено более 2,6 млн документов и материалов.

В результате работы госкомиссии в рамках действующего законодательства реабилитировано более 311 тысяч жертв политических репрессий.

В целях научного оформления результатов исследовательских работ в рамках единой серии подготовлено к изданию 72 тома сборников материалов госкомиссии.

В дальнейшем исследовательскую работу по политическим репрессиям будет вести созданный в 2021 году по поручению главы государства Центр по изучению материалов политических репрессий XX века.

За два года в Центр из специальных государственных архивов передано порядка 688 тысяч дел и около 48 тысяч учетных карточек на лиц, подвергшихся репрессиям.

Центр продолжит системную работу по оцифровке документов, связанных с политическими репрессиями 20-50-х годов XX столетия, формированию электронных фондов, которые будут доступны ученым, исследователям и широкой общественности.

По итогам заседания члены государственной комиссии, ученые, исследователи, эксперты поблагодарили главу государства за постоянную поддержку работы комиссии и неизменное содействие государства в проведении научно-исследовательской деятельности.